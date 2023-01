Se estima que casi un millón de personas se infectan cada día con una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) y muchas de estas son mujeres en estado de gestación.

Por ello, debemos saber cuáles son los exámenes para diagnosticarlas y en qué momento del embarazo hacerlas.

Respecto al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) deben hacerte un examen de sangre para detectarlo en tu primera consulta prenatal y la deben repetir en el último trimestre del embarazo, de preferencia antes de que cumplas las 36 semanas.

En tu primera consulta también debes descartar sífilis y repetir la prueba a las 28 semanas de embarazo.

Las pruebas son necesarias para un embarazo saludable. Foto: ¡Stock.

Si durante el embarazo has tenido más de una pareja, o tu pareja ha tenido alguna vez una enfermedad de transmisión sexual, solicita que la vuelvan a hacer al momento del nacimiento de tu bebé.

Si estás embarazada y tienes menos de 25 años deben hacerte un descarte de gonorrea y de chlamydia, también si has cambiado de pareja durante la gestación o has tenido alguna vez una ETS.

Si alguna vez has usado drogas vía endovenosa, tienes un tatuaje, has recibido transfusiones de sangre o un trasplante, hazte un descarte de hepatitis C.

Las consecuencias para la mujer, sus fetos y sus parejas son tan graves que es preciso brindar acceso al diagnóstico para seguir el tratamiento oportuno.

