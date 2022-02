San Valentín tuvo su día central el último lunes, pero los festejos en pareja continúan. En ese contexto, los besos son una de las manifestaciones más frecuentes de sentimientos, sin embargo, sin una buena salud bucal, un beso podría generar diversos malestares.

“Hay que tomar en cuenta que la boca es una cavidad que concentra virus y bacterias que, si no se toman medidas de higienes saludables, podría afectar nuestro organismo, incluso generar enfermedades y trasmitirlas a través de la saliva”, añadió el Dr. Ítalo Funes Rumiche, Cirujano Dentista especialista en Cirugía Bucal y Maxilofacial y Past-Director Nacional del Colegio Odontológico del Perú.

Asimismo, un estudio revelado por la Organización de Investigación Científica Aplicada de Holanda reveló que cuando dos personas se besan, pueden transferirse no menos 80 millones de bacterias en tan solo 10 segundos. En el caso peruano, según el Ministerio de Salud (MINSA) el 98% de la población adulta peruana posee caries, enfermedad producida por bacterias, que se puede contagiar por un beso.

En ese sentido, el especialista recomienda que, además de un buen cepillado, utilizar colutorios o enjuagues bucales, reduciría contagios de ciertas bacterias y virus que favorecen la aparición de infecciones como caries, enfermedad periodontal, herpes, virus del papiloma humano y COVID-19, además de un problema tan molesto como el mal aliento. Estas acciones ayudarían a tener un Día de San Valentín seguro.

“Debemos evitar utilizar colutorios con alcohol ya que estos podrían agravar las lesiones de las encías, pero lo más importante es asegurarnos que contengan Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) ya que es un componente que puede disminuir todo rastro de bacterias y controlar la formación de placa bacteriana, además de un efecto virucida”, indicó Funes.

Estudio sobre la efectividad del CPC ante el COVID

Un estudio realizado en Europa y publicado en la revista Journal of Oral Microbiology permitió ver el estallido de la membrana del virus SARS-CoV-2 al entrar en contacto con el CPC. Cabe recalcar que el CPC es un componente presente en algunos enjuagues bucales, no en todos. En ese sentido, los colutorios no se atribuyen como elementos que eliminan el COVID, pero pueden ser implementados como una estrategia para prevenir los contagios ya que reduce la carga viral que se concentra en la boca y se puede transmitir a través de un beso.