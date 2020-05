Pasar tanto tiempo bajo el mismo techo ha traído problemas en muchas relaciones que podrían estar viviendo sus últimos días. ¿Tendrá la cuarentena toda la culpa de lo que está pasando?

La psicoterapeuta Juliana Sequera advierte que este tiempo de confinamiento puede que no termine con tu relación, pero te permitirá tener un diagnóstico de cómo estaba realmente .

“Los problemas se generan por la obligación que tenemos de estar encerrados. No hay un ‘respiro’ de nosotros y esto causa estrés. En cuarentena, no podemos pedirle a la pareja lo que no nos ha dado en toda la relación”, enfatiza.

SITUACIONES

Sequera nos ofrece algunos consejos:

CONVIVENCIA DE VARIOS AÑOS

Si tu relación ya venía mal, no te sentías feliz, amada, ni escuchada, se terminará apenas se levante el encierro. Lo mejor es evaluar el tema y dar un paso al costado.

Si tu convivencia estaba bien, pero empezó a deteriorarse con la cuarentena, es momento de sentarse a pensar cuáles son las fallas y dialogar con tu pareja.

CONVIVENCIA MOMENTÁNEA

Si decidiste pasar el confinamiento en la casa de tu amado sin antes haber convivido y las cosas se pusieron mal, considera que por el momento ambos son vulnerables, ya que están emocionalmente afectados por el estrés. Por eso, lo mejor es no tomar ninguna decisión por ahora.

SIN CONVIVENCIA

Si cada uno está viviendo en su casa y durante todas estas semanas separados te has dado cuenta de que te sientes mejor contigo misma y tienes tu propio valor, entonces puede que hayas estado en una relación de apego, mas no de amor. Si lo decides, el final podría estar cerca.

Sabías que...

En China, hubo un aumento de divorcios tras el aislamiento. ¿Podría pasar lo mismo aquí?