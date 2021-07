Cada 8 de julio se conmemoran dos fechas importantes relacionadas a la salud de las personas: el “Día Mundial de la Alergia” y el “Día del Médico Veterinario”. A través de la primera, la Organización Mundial de la Alergia (OMA) busca crear conciencia sobre los efectos que las enfermedades alérgicas causan en las personas. Según la entidad, entre el 20% y 25% de la población mundial sufre de este tipo de enfermedades, siendo la gran mayoría de los afectados niños y niñas.

Existe una gran variedad de causas por las cuales una persona contrae algún tipo de alergia y, desafortunadamente, nuestros perros y gatos pueden ser el origen de ellas. Por ello, en el marco de la segunda festividad mencionada, los veterinarios expertos de Purina, comparten cuatro recomendaciones básicas para ayudar a combatir las alergias que las mascota pueden generar:

1. Lavarse las manos:

Si al acariciar a las mascotas se presentan, frecuentemente, reacciones alérgicas, es esencial tomar ciertas medidas para minimizar sus efectos como, por ejemplo, la higiene posterior. Las partículas pueden acabar en las manos luego de acariciar al perro o gato; por ello, después de hacerle cariño es recomendable lavarse las manos para eliminar los rastros de saliva y pelo, ambos causantes de alergias, especialmente si el dueño suele tocarse los ojos o la cara con frecuencia.

2. Limpiar la casa:

Asegurar la limpieza del hogar eliminando el polvo y aspirando regularmente es importante para evitar la acumulación de pelos de tu mascota en superficies. Puede resultar beneficioso utilizar una mascarilla mientras se limpia el hogar para evitar aún más el contacto con los pelos y la caspa de la mascota. Además, es favorable utilizar una aspiradora con filtro potente para que no remueva los alérgenos depositados en el suelo.

3. Adquirir un cepillo y bañar a tu mascota:

Estos objetos no solo estimulan la circulación y mejoran el tono muscular para la mascota, sino también son perfectos para eliminar la caspa que causa la alergia, en especial durante las mudas de pelo del animal. Se pueden comprar en cualquier veterinaria y su uso es más recomendable cuando lo realiza la persona menos alérgica en el hogar. Por otro lado, a pesar de ser una tarea difícil, bañar a las mascotas de manera más frecuente elimina hasta 84% más de la caspa de la que se remueve con un cepillo.

4. Ten zonas “libre de mascotas” en el hogar:

Para personas que sufren de alergias, una buena opción es tener el dormitorio “libre de mascotas”, ya que así se tendrán las vías áreas despejadas para poder tener un buen descanso. También se puede agregar un purificador de aire con filtros de alta captación, porque pueden reducir hasta en un 90% los alérgenos en el aire.

