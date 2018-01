Cuatro simples consejos para cuidar tu tatuaje 

Para muchos un tatuaje es la mejor manera de plasmar una obra de arte o representar algo importante en sus vidas. Sin embargo, requiere de ciertos cuidados para mantenerlo intacto. Desde este punto, Liliana Camposano, médico dermatólogo y consultor de Bio -Oil, nos cuatro simples consejos para cuidar nuestro tatuaje:



1. Usa un jabón neutro

Al no tener aromatizantes ni colorantes agregados, son perfectos para la piel tatuada.

Esto ayudará a respetar el PH de tu cuerpo y no resecar la piel.



2. Colócale una crema hidrante y regeneradora

Luego de haber seguido las recomendaciones de tu tatuador (curación y prevención de infecciones con cremas especiales) deberás seguir humectando la piel. Bio-Oil es una de las mejores alternativas para este paso tan importante. El aceite hará que tu piel se mantenga hidratada y los colores del tatuaje permanezcan vibrantes. Recuerda aplicarlo luego de que tu tatuaje haya cicatrizado.



3. Protege tu tatuaje del sol

El poder de los rayos ultravioleta del sol, pueden dañar tu tatuaje al cicatrizar, y pueden acortar la vida de los colores de tu tatuaje. Debes aplicarle un buen y potente protector solar.



4. Hazte un hábito

El cuidado hacia tu tatuaje no termina una vez curado, si deseas que tu tatuaje permanezca igual de hermoso por el paso de los años, debes cuidarlo por el resto de tu vida.



Si tu tatuaje no está cubierto por la ropa, recuerda siempre cubrirlo con un buen protector solar e hidratarlo todos los días.



