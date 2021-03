Las manos son nuestra herramienta fundamental para hacer diferentes actividades diariamente, pese a eso, son las zonas del cuerpo que tenemos más descuidadas. Por eso, es necesario darnos un tiempo para hidratarlas y así mostrarlas lindas, suaves y, sobre todo, saludables.

En el mercado hay una gran variedad de productos, pero los especialistas en belleza recomiendan usar una crema de manos que tenga entre sus ingredientes la castaña, fruto que tiene un alto poder nutritivo e hidratante al actuar sobre nuestra piel.

La castaña es una de las principales fuentes de proteína de la Amazonía. Las comunidades de esta zona cosechan los frutos del árbol de castaña con sus propias manos y, luego, las prensan para extraerles una leche que suaviza las manos, indicó Fiorella Solari, gerente de Marketing de Natura .

Causas

La aspereza y resequedad en las manos pueden ser consecuencia del uso excesivo y sin protección de productos de limpieza (lejía, cloro, detergente), cambios bruscos de temperatura, desequilibrio hormonal, la llegada de la menopausia y, actualmente, el uso del alcohol o el alcohol en gel.

Ritual para nutrir tus manos

1. Limpia tus manos. Usa un jabón líquido espumoso y cremoso para lavarte las manos.

2. Exfolia tus manos. Con las manos húmedas échate un exfoliante de manos y pies para remover las células muertas de la piel y prepararla para la hidratación. Enjuaga con agua tibia y seca tus manos con cuidado.

3. Hidrata tus manos. Coloca un poco de crema hidratante sobre la palma de la mano y agrega una o dos gotas de un óleo concentrado. Haz suaves masajes hasta lograr su completa absorción.

4. Fortalece tus uñas. Aplica una o dos gotas de óleo concentrado sobre las uñas, procurando cubrir las cutículas.

