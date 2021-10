A sus 45 años, el cantante y animador de cumbia Carlos Loli Zavaleta jamás se imaginó que tendría que dejar el género de sus amores y convertirse en un mariachi de barrio para sacar adelante a su familia. Él, debido a la pandemia, tuvo que salir a las calles y cantar música mexicana para llevar dinero a casa.

¿A qué te dedicabas antes de la pandemia?

Era cantante y animador de cumbia. Trabajé por muchos años en la orquesta Caña Brava y también con Lucho Paz.

¿Cómo te afectó la pandemia?

Fue muy fuerte para mí y para todos los músicos porque tuvimos que parar de un momento a otro. No tenía ingresos y me compré un parlante, me puse mi terno y salí a cantar a los mercados de Los Olivos.

¿Y por qué no seguiste con la cumbia?

Es que las personas se acercaban y eso generaba aglomeración. Incluso, la Policía me llamó la atención. Por eso, decidí enfocarme en cantar rancheras.

Empezó cantando en los mercados de Los Olivos y ahora sus presentaciones son por contrato. (Foto: Trome)

Veo que ahora tienes tu traje de mariachi…

Sí. Me empezó a ir bien y decidí comprarme todo mi traje para que me vean bien.

¿Las personas te reconocían en la calle?

Sí, claro. Incluso como saben que era animador me llamaban para que promocionara sus negocios. Me daban una propina por cantar y por animar.

¿Te afectó el cambio de los escenarios a las calles?

Al principio me preguntaba: ¿Cómo voy a salir luego de que la gente me ha visto en la televisión y conciertos? Pero por otro lado me decía: Debo seguir adelante por mi familia. Mi mamá me necesita. Y así lo hice.

¿Extrañas cantar cumbia?

Claro. Es el género en el que me inicié. Al que le entregué mi vida.

¿En qué consiste tu show?

Ahora trabajo por contrato. Son 45 minutos de show. También llevo unos trajes típicos que uso para armar una especie de hora loca. Todo desde las puertas de las casas, no ingreso porque tenemos que seguir cuidándonos.

Llega a diferentes lugares con su show musical. (Foto: Trome)

¿Dónde te pueden encontrar?

Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y hasta en TikTok como Carlos Loli y orquesta.

