Daniela Darcourt en Para Ellas: Luchen siempre por sus sueños | ENTREVISTA

Tiene apenas 22 años y ya brilla con luz propia. Daniela Darcourt sorprende con su bella voz y talento para manejarse en el escenario. En medio de todas sus responsabilidades como artista, la joven se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.



El amor es...

Lo más importante.



¿Cómo te dicen tus padres desde niña?

‘Chucky’ por lo loca y todas las travesuras que he hecho.



¿A qué etapa de tu vida te gustaría regresar?

Cuando solo iba al colegio, jugaba y veía a mi abuelo Mario Escurra, tenía 8 años.



La moda es...

Algo secundario.

¿Eres una persona de perros o de gatos?

De ambos, tengo un perrito y un gatito, llamados Chicho y Scott.



Si fueras un animal, ¿cuál serías?

Una leona.



Tu mayor miedo es...

Perder pronto a mi mamá.



El valor más importante en las personas es...

Su corazón, siempre.

¿Qué estarías dispuesta a hacer si pudieras romper la ley?

Manejar a más de 60 km por hora en el Callao.



¿Te arrepientes de algo?

No, a pesar de todo no me arrepiento de nada.



Defínete en tres palabras...

Perseverancia, sacrificio y esfuerzo.



Si no tuvieras responsabilidades, ¿qué harías?

Dormir, pasar tiempo con mi familia y ver televisión.

Lloraste por...

Un cuadro de estrés y de depresión.



Lo último que te hizo reír...

Cuando se me cayeron las extensiones teniendo a mi maquillador al lado.



El recuerdo favorito de tu niñez...

Todas las cosas que viví y pasé con mi abuelo.



Te gustaría aprender...

Paracaidismo.

Si el dinero no importara, ¿cuál sería tu trabajo de ensueño?

Enseñar lo poco o mucho que sé.



¿Qué cambiarías de ti misma?

El desorden.



Cantar es...

Mi vida.



Ser ‘La artista del año’ sería...

Mi sueño cumplido.

Lo más difícil que te costó superar para estar en un escenario y cantar...

Controlar mis emociones.



¿Que le aconsejas a las jóvenes que quieren ser cantantes como tú?

Que luchen siempre por sus sueños y terminen lo que empiezan.