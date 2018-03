Daniela Sarfati: "Saber escuchar es mi mayor virtud" [VIDEO y FOTOS]

La experimentada actriz Daniela Sarfati regresa a la televisión en la nueva telenovela ‘Boulevard Torbellino’. Siempre dulce, confiesa que estar alejada de la pantalla chica le permitió reinventarse e iniciar una etapa de espiritualidad. Como madre se considera amorosa, amiga y estricta solo cuando debe serlo.



El amor es...

El motor de todo.



¿A qué edad descubriste que querías ser actriz?

A los 23 años, más o menos.



Actuar es...

Un aprendizaje, una terapia, una manera de comunicar y contar algo.



¿Cuál es el color que abunda en tu clóset?

El blanco.



Tu personaje en ‘Torbellino’ es...

Lucía.



¿Qué tipo de mamá te consideras?

Soy una mamá estricta cuando tengo que serlo. También amorosa y amiga.



Algo que quieres comprar...

Una casa con jardín, porque vivo en un departamento.



No te gusta comer...

Animales, hace unos años me volví vegetariana.



¿Te gusta bailar?

Sí, mucho.



¿Qué personaje que has interpretado te marcó de alguna manera?

‘Pamela’, mi personaje en la película ‘Bala perdida’, dirigida por Aldo Salvini.



Un personaje que se parecía mucho a ti...

Todos los personajes tienen algo de mí.



¿Cómo defines el divorcio?

Como una buena solución si piensas en ti misma y en los demás.



Un proyecto que aún no llevas a cabo...

Ayudar a aquellas personas que necesiten hablar, meditar y encontrar su ser.



Si pudieras, ¿viajarías al pasado o al futuro?

Al pasado; iría a conocer al gurú indio Osho.



Tu mayor virtud es...

Saber escuchar.



¿Te has sometido a cirugía estética?

Sí.



¿Serías clown?

Soy clown, estudié en Bola Roja con Wendy Ramos.



Defínete en tres palabras.

Silencio, solución y amor.