‘Quisiera perder la memoria y acabar con este sufrimiento’, ‘Ya hice de todo, qué difícil es olvidarlo’, ‘Todo me recuerda a él, esto es más fuerte que yo’... Estas son frases dichas por mujeres que, si bien han terminado con sus parejas, aún no las han podido sacar de su cabeza. No se trata de olvidarlos y pensar que nunca existieron en sus vidas, pues tendrían que perder la memoria y eso está muy lejos de la realidad. No se autoengañen.

Si ya se están preguntando qué hacer para decirle adiós a sus exgalanes y no morir en el intento, ¡no se preocupen! El psicólogo Martín Zurita será su guía en ese camino. Tengan presente que ustedes son las únicas que pueden cerrar esa etapa de sus vidas y dejar atrás un amor que, por una u otra razón, no funcionó.

1. Aléjense de los estímulos que puedan mantenerlas enganchadas. Eviten salir por un tiempo con amistades en común y frecuentar los sitios que visitaban juntos (restaurantes, bares, cines, parques). Eliminen su número de sus celulares y no lo tengan como ‘amigo’ en las redes sociales. Esto reducirá las ganas de ‘stalkear’ su cuenta para saber qué está haciendo y con quién. Mientras menos sepan del ‘ex’, mejor van a estar.

2. Hagan actividades nuevas o retomen algún pasatiempo. Piensen qué les gustaba hacer antes y que tuvieron que dejar por falta de tiempo. Ahora es el momento de volver a practicar ese deporte, ese curso de pintura... El poder está en ustedes.

3. Cambien su chip y reorganicen sus vidas. Por ejemplo, si sus exparejas las recogían del trabajo los viernes en la noche, ese día planeen una salida con sus amigas. O si los sábados estaban con sus chicos todo el día, ahora inscríbanse en un curso. La idea es estar en actividad, conocer gente y comenzar a vivir en función a ustedes.

4. No es borrón y cuenta nueva. No se trata de voltear la página y listo. Hay que procesar la experiencia vivida y sacar un aprendizaje. Modifiquen su vocabulario y no digan: ‘Tengo o debo dejarlo atrás’. Cámbienlo por: ‘Quiero dejarlo atrás y seguir con mi vida’.

AYUDA

Cuando no puedan cerrar ese capítulo amoroso y sientan que ya está afectando otros aspectos de sus vidas, busquen apoyo profesional. no todas las mujeres viven el ‘duelo’ de la misma manera, cada quien tiene su propio proceso.

