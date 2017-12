Depílate y luce una piel perfecta... ¡sin vellos! 

Tips de belleza . El verano llegó y es inevitable querer usar shorts, faldas, vestidos o polos de tiras que te brinden frescura y comodidad. Pero si eres de las chicas que tienen vellitos en el cuerpo, no te resignes a usar pantalón o prendas de manga larga en esta temporada. Tu mejor aliada será la depilación.



La marca SIEGEN nos brinda prácticos consejos para escoger el correcto depilado y así poder sentirte cómoda y segura con una piel perfecta para lucir en las fiestas de fin de año, en la playa y toda la temporada de verano. A continuación tres valiosos tips de belleza:



1.- Conoce los tipos de depilación. Entre los más conocidos para depilar la piel en verano tenemos: El afeitador, que es el método más rápido de usar, pero no es muy seguro; la tradicional cera, que involucra más tiempo de preparación; la crema depiladora, uno de los métodos más modernos y; por último, la depilación eléctrica, que es efectiva, práctica y segura.



2. Evalúa los beneficios. El afeitador, tiene un uso rápido pero no elimina el vello desde la raíz y lastima la piel; la crema depiladora, es indoloro pero puede causar irritación o alergia en la piel; la cera, arranca la mayor parte del vello pero no los pequeños y si no sabes aplicarla puedes causarte quemaduras, y la depiladora eléctrica arranca vellos desde la raíz sin usar nada caliente.



3. Una correcta depilación: Primero, deberás exfoliar la piel, así eliminarás las células muertas. Segundo, retira el resto de exfoliante con agua caliente o tibia para abrir los poros de la piel y tercero, usa la depiladora en sentido contrario del crecimiento de los vellos. Por último luego de depilación humecta tu piel para evitar la resequedad.

