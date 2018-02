Deportes. “El karate no es pelear, es aprender a defenderse o en todo caso, defender a los demás. Es un arte marcial que te da: seguridad, disciplina y autocontrol emocional”. Con estas palabras el profesor de karate Williams Zevallos motiva a sus alumnos, que llegan todos los días hasta la escuela ‘Dojo Williams’, en Chaclacayo, Lima Este.



La pasión de Williams por este deporte se despertó cuando aún vivía en Pasco y era un niño. “A los 17 años decidí venir a Lima y seguir aprendiendo de esta disciplina. Entrenaba y a la par, para poder sustentar mis gastos, trabajaba como cobrador de buses”, relata este vecino de Lima Este.



Luego de tener una infancia llena de carencias económicas, Williams desea ahora que los niños de Lima Este con ganas de aprender Karate puedan encontrar en él un guía. “Doy clases gratuitas a chicos que no pueden pagarlas, porque ellos me recuerdan a mí. Fue complicado salir adelante, aún así ocupé el cuarto puesto en el Campeonato Nacional de Karate en el año 1993. Ahora formo muchachos que pertenecen a la selección y ese es mi máximo orgullo”, dice Zevallos. (Samantha Aguilar)

