Descubre por qué debes cultivar plantas en tu hogar

Vivir en pisos muy altos o departamentos pequeños no son impedimentos para tenerplantasya que hay arbustos pequeños que no necesitan estar al aire libre y son capaces de darle alegría y frescura al hogar.



Con plantas de interiores puedes diferenciar un ambiente de otro, dando una importancia estética a estos seres vivos.



Entre las que necesitan menos luz solar directa y no se ven perjudicadas con la iluminación de los focos, están los helechos, la peperomia, el liriope y los cactus. A medidas que te vayas familiarizando con esasespecies, puedes ir aumentando de maceteros y perfeccionándote en la crianza.

“Se debe procurar no dejarlas permanentemente al aire libre ni en la oscuridad absoluta. Lo óptimo es exponerlas a una temperatura templada, rociarles agua con un pulverizador sobre todo cuando las puntas de las hojas comienzan a secarse, y evitar charcos alrededor de los tallos.



También es recomendable añadir de vez en cuando un fertilizante para que no les falte ningún nutriente”, sugieren los expertos de Sodimac.

Rocíales agua, pero sin hacer charcos alrededor. AGENCIAS

HASTA EN EL BAÑO

​

No hay que limitarse a colocar las plantas únicamente en la sala porque pueden verse geniales en lugares como la cocina o el baño. Tenlas en varios ambientes, sobre todo ahora que se acerca el verano. Las hojas, sobre todo las gruesas, absorben los rayos solares, regalándote frescura.



Para evitar que se deterioren, lo mejor es no dejarlas en sitios de mucho tránsito a fin de que nadie las roce. Esos pequeños contactos las dañan.

DESESTRESAN

Las plantas purifican el aire en una casa, ya que absorben los gases contaminantes y aminoran el ruido exterior. Incluso hay estudios que revelan que las personas reducen su nivel de cansancio y estrés cuando incorporan las plantas en su entorno ¿ya tienes uno?



