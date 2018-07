Descubre cómo prevenir las enfermedades respiratorias 

Seguimos en la temporada de invierno y aunque a veces se asome algún rayito de sol, todavía tenemos que protegernos del frío y la humedad, ya que es la época donde se incrementan las infecciones respiratorias considerablemente. Gonzalo Gianella , neumólogo de la Clínica Ricardo Palma, nos enseña cómo prevenir esta enfermedad.

Es importante no descuidar los hábitos de higiene , lavarse las manos con frecuencia y permanecer en ambientes ventilados. Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo y tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos. No cerrar las puertas y ventanas ayudará a evitar las corrientes de frío y no poner en riesgo la salud. Cuando no hay circulación de aire, es mucho más fácil que las personas se contagien y contraigan una infección viral.

Los pacientes deben evitar automedicarse , las infecciones virales pueden complicarse con infecciones bacterianas, el uso de antibióticos solo debe ser producto de una consulta médica. Está permitido el uso antigripales o de medicación simple tipo paracetamol o ibuprofeno que son para aliviar los síntomas ligeros.

No existe vacuna contra el resfriado. Lo que hay es vacuna contra la influenza, que es un tipo de infección viral que se presenta en épocas de bajas temperaturas y que puede comprometer la salud de las personas susceptibles: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas (gente que se dializa), niños pequeños.

Es importante que las personas resfriadas no compartan sus cubiertos ni vasos usados y sigan una dieta balanceada para recuperarse.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.