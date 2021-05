Este domingo 9 de mayo se celebrará el Día de la Madre, así que es momento de resaltar que la maternidad es una experiencia transformadora en todos los sentidos. Sin embargo, convertirse en mamita no implica que debas olvidarte de ser la protagonista de tu propia vida. También debes perseguir tus sueños y convertirte en la mujer exitosa que deseas.

Por ello, las autoras del libro Este cuerpo no es mío , Emilia Drago y Cristina Señorán , nos comparten algunas recomendaciones:

Dedícate tiempo

Obligarte a tomar un tiempo para ti y pedir ayuda a un tercero no es sinónimo de egoísmo ni de debilidad. Es necesario para la salud mental que te pares y te des un baño, te engrías, así sea por un día, que dejes encargado a tu hijo con tu pareja o familiar más cercano y salgas a caminar o a comprar a la bodega, esto ayudará a reducir las hormonas de estrés.

Prioriza tu descanso

La falta de sueño, nos vuelve más irritables y no nos deja pensar con claridad. El descanso es importante no solo para renovar energías, considera ir a un spa o a que te den masajes relajantes, si te es muy difícil bastará con que te tomes un baño caliente con música que te gusta. Proponte hacerlo al menos durante alguna de las siestas del día de tu bebé.

Cuida tu físico

Uno de los momentos más difíciles en esta hermosa y loca etapa de convertirse en mamá es cuando te miras al espejo y dices ¡Este cuerpo no es mío! Y es que este periodo deja marcas como estrías, pechos enormes, ojeras, etc. Lo importante es que la presión social no te consuma, acude regularmente a revisiones con tu médico y ocupa tiempo para tu bienestar físico y mental.

Organízate

Convertirse en madre requiere de tiempo, dedicación y sobre todo mucho amor. Sin embargo, ten en cuenta que, para cuidar nuestra salud mental, la relación contigo misma y de pareja es importante organizar el tiempo en casa.

Salud mental

Si hay momentos en los que te abrumas demasiado, respira, toma aire, sal a caminar un poco. Acepta que, así como hay momentos maravillosos del día, también hay momentos en los que nuestra cabeza está abrumada, y eso es muy normal.

Practica un hobbie

Si te gusta tejer, pintar, montar bicicleta, bailar... ¿por qué no lo practicas? Anímate y matricúlate en algún taller. Aunque también puedes encontrar varios cursos online gratuitos en internet. Busca, no tienes pretextos.

VIDEO RECOMENDADO: