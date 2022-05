Avon, en el marco del Día de la Madre, presenta su perfume Far Away Beyond, un producto que llega para convertirse en el regalo ideal para mamá, quién no solo busca verse y sentirse bella, sino también ser un agente de cambio dentro de la sociedad. Far Away Beyond es el primer perfume de vainilla 100% reciclada, extraída de manera sustentable y ética en colaboración con las comunidades locales de Madagascar. (Foto: Difusión)