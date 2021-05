Las mamás son parte fundamental en la vida de sus hijos, pero si están estresadas y desganadas podrían mostrarse poco cariñosas. Por ello es importante que hagan una pausa en su día a día para cuidarse y estar mejor con ellas mismas.

Guisella Vargas, especialista en mindfulness (conjunto de prácticas para vivir bien), explica que tener hijos no implica dejar de ser mujer. Por eso recomienda a las mamitas:

+ No dejar de lado su arreglo personal. Muchas veces ocurre que se levantan apuradas a atender a los hijos, limpiar la casa y al último se duchan y se arreglan.

+ Tener una buena actitud. Tus hijos necesitan verte feliz y realizada, en algunos momentos puede ser difícil, pero ¡inténtalo!

+ Separa un tiempo para ti. Pídele a tu pareja, tu mamá u otro familiar que se quede con los chicos, mientras tomas un baño o haces lo que te gusta y te despejas para luego regresar con más energía.

“Es recomendable realizar 10 respiraciones con los ojos cerrados agradeciendo por el día, la vida, por ti y tu familia. Y disfrutar el momento”, señala Vargas.

Recuerda que si tienes amor por ti misma, darás más amor a tus hijos. No hay nada mejor que tener una mamá en paz y equilibrada.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, aunque aún falta mucho por hacer en la sociedad, es importante recordar esta fecha reconociendo nuestro amor propio y dándonos el valor que merecemos, porque nadie mejor que nosotras para reconocernos, amarnos y aceptarnos.

Todas las mujeres tenemos imperfecciones y partes de nuestro cuerpo que no nos gustan; puede ser el cabello, algún lunar, un rollito, los brazos, las piernas o lo que fuera, pero son esos detallitos que te hacen única e invaluable.

No te dejes llevar por los estereotipos de belleza que vemos en la televisión o revistas. Las medidas perfectas ya no son más el 90-60-90, cada cuerpo es hermoso y perfecto mientras esté saludable y lleno de vida.

También recuerda que la belleza no viene únicamente del físico ni de lo mucho que tienes, sino de las dificultades que has vencido, los problemas que has solucionado, los amaneceres para salir adelante y de cómo te esfuerzas día a día por ser una mejor mujer.

Así que hoy abrázate y recuérdate lo mucho que vales. Lo importante que eres para ti misma y que no hay mejor forma de demostrarte amor que cuidando tu salud y tu mente, y también aceptando y amando tu cuerpo tal y como es.