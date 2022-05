El Día de la Madre es una fecha muy significativa a nivel nacional, ya que los peruanos le rinden homenaje a las personas que ayudaron en su construcción como personas: sus madres. Y este 2022 será más especial porque será el primer año, desde el inicio de la pandemia, que se vivirá sin medidas de inmovilización obligatoria. Por eso, Tatiana Castaño, maquilladora de Natura , comparte cinco pasos para crear un maquillaje que resalte la belleza natural de las mamitas:

1. Preparación de la piel

Para tener un acabo prolijo en la piel, es preciso prepararla previamente. Para lograrlo, la especialista aconseja emplear productos como el primer blur de Natura, luego, aplicar una base que otorgue una apariencia natural como la base sérum Nude Me y, por último, para unificar el color, aplicar el corrector cobertura extrema 24 horas en zonas del rostro que evidencien imperfecciones.

2. Colorea tu mirada

Para darle color e intensificar la mirada, aplica sombras de colores vibrantes como los que se encuentran en el trío de sombras UNA con tonalidades rojas y rosadas. Si buscas una apariencia más sofisticada, aplica una sombra de tono mate en el párpado inferior y, con un pincel, difumínala hasta el final de la ceja para un efecto lifting.

3. Delineado y máscara

Para terminar de potenciar la mirada, la experta en maquillaje recomienda usar dos productos clave, delineador y máscara de pestañas. La aplicación del delineador muchas veces es evitada por temor a manchar el rostro. Sin embargo, con el delineador líquido peel off de la línea Una esto no será más un problema, ya que tiene una fórmula fácil de retirar. Posteriormente, para darle un look festivo, aplica la máscara de pestañas Secret con fórmula que no forma grumos y contiene vitamina B5 y E que contribuye a la hidratación de las pestañas.

4. Iluminar el rostro

El Iluminador rose gold es perfecto para tener un look glamuroso. Además, pigmenta muy bien, es un producto vegano y se adapta a todos los tonos de la piel.

5. Labios deslumbrantes

Por último, Tatiana resaltó la importancia de mostrar sonrisas que deslumbren en ese día de celebración. Una excelente opción para lograrlo es el labial cushion multifuncional que delinean y rellenan los labios creando un efecto de labios más gruesos, sanos e hidratados. Este producto también se puede utilizar como rubor o sombras.

