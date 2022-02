La fecha más romántica del año, el Día de los enamorados o San Valentín, se acerca y miles de peruanos se encuentran en la búsqueda del regalo ideal para su persona más querida. Por eso, te traemos una serie de regalos que puedes comprar para esa persona especial. Desde libros, vinos, pasteles, dulces o perfumes. Podrás encontrar de todo en esta selección que hemos realizado para ti.

VINOS

Pack San Valentín: La marca Morandina, vino hechos de berries andinos, lanza el Pack San Valentín: un vino a elección como el Berry Mix (arándano, zarzamora y frambuesa), Berry L’Amour (Frambuesa) o Golden Berry (Aguaymanto) dentro de un pack tubular (diseño de la amistad o del amor) + caja de 12 rosas a elección (rojo, blanco, amarillo, fucsia y rosado) + tarjeta dedicatoria. Precio: S/ 253.50 (incluye envío). Punto de venta: Delivery. Contacto: 948 060 683 / 946 421 163

Vino Morandina

PASTELES

Cakesickles y bombones de corazón: La selección de dulces de SugarLab seguramente hará que su paladar se estremezca de emoción. SugarLab ha armado un box de cakesickles y bombones de corazón con motivos de San Valentín, decorados con rosas, corazones, peluches de oso y frases.

Mini torta, cakesickles y bombones de corazón. (Foto: SugarLab)

DULCES ESPECIALES

El mes de febrero es también conocido como el mes del amor y la amistad, y nada mejor que celebrar con dulces esta ocasión. Con motivo de esta fecha especial La Panadería del Country ofrecerá alternativas dulces que serán la opción ideal para compartir con amigos y seres queridos.

Desde el primero de febrero se podrá encontrar en su local de avenida. Los Eucaliptos en San Isidro, packs de galletas decoradas con glaseado. Estas vendrán en presentación de paquetes de 4 unidades y tendrán un precio de S/20.00. Por otro lado, ofrecerá cupcakes red velvet decorados a S/9.50 cada uno. Estos productos de temporada estarán disponibles hasta el 28 de febrero. Para más información y pedidos, comunicarse al 51 998 191 236 y/o acercarse a Calle Los Eucaliptos 590, San Isidro.

(Foto: Panadería del Country)

PIZZA

Con la llegada de febrero, el mes del amor y la amistad en todo el mundo, Papa John’s ha ideado una forma original de celebrarlo con un lanzamiento exclusivo por San Valentín: una nueva pizza en forma de corazón. Destinado a que los clientes lo disfruten en compañía de su persona favorita, familia o amigos, este producto de edición limitada, estará disponible en todos los sabores de la marca. La promoción, que además de la pizza incluye un acompañamiento y una gaseosa de 1 litro, será exclusiva del mes, y estará disponible hasta el 14 de febrero, ‘Día de los Enamorados’.

La pizza se podrá disfrutar desde todos los establecimientos de la famosa cadena a nivel nacional (Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Ica) vía delivery, a través de la central telefónica (01 - 606 0000) o en la página web, en un horario de atención de 11 a.m. hasta las 11 p.m. Todos los clientes que adquieran el combo, también recibirán una tarjeta de San Valentín.

San Valetín Papa John's.

PIJAMAS

Si este San Valentín quieres un momento de desconexión lejos de las multitudes que abarrotarán los restaurantes y los cines, la firma peruana de loungewear & sleepwear por excelencia del Perú, inBLOOM, tiene los pijamas que aseguran momentos de confort. “La ropa de dormir confeccionada en Algodón Pima ofrece espacios para que cualquier persona pueda conectar consigo misma, ya que son piezas extremadamente suaves que no solo aportan beneficios como la transpirabilidad, suavidad y cuidado a la piel, sino que también ayudan a tener un ciclo de descanso más provechoso”, comenta Inés Ortiz de Zeballos Belaunde, directora estratégica de inBLOOM. Para conocer sus productos solo debes ingresar a su página web: inbloom.com.pe

(Foto: inBLOOM)

LIBROS

Compartimos un listado de algunos títulos de reconocidos autores que abordan temas de amor y reflexión para que puedas obsequiarlo a quien consideres tu persona favorita. Los libros los puedes encontrar en todas las librerías de la capital.

‘Sira’ de María Dueñas

La Segunda Gran Guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir. Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad.

‘El Chico que dibujaba constelaciones’ de Alice Kellen

Esta es una historia de amor, de sueños y de vida, la de Valentina. La chica que no sabía que tenía el mundo a sus pies, la que creció y empezó a pensar en imposibles. La que cazaba estrellas, la que anhelaba más, la que tropezó con él, con Gabriel. El chico que dibujaba constelaciones, el valiente e idealista, el que confió en las palabras «para siempre», y creó los pilares que terminaron sosteniendo el pasado, el ahora, lo que fueron y los recuerdos que se convertirán en polvo.

‘Primera persona del singular’ de Haruki Murakami

El narrador podría ser, en ocasiones, el propio autor. ¿Son memorias o ficción? El lector decide. Filosóficas y misteriosas, las historias de Primera persona del singular abordan maravillosamente los amores perdidos y la soledad, la infancia, los reencuentros y la memoria con el inequívoco toque de Murakami. Desde recuerdos nostálgicos de la juventud y reflexiones sobre música hasta escenarios oníricos y discos de jazz inventados, los relatos desafían los límites entre nuestra mente y el mundo real.

‘Orgullo y prejuicio’ de Jane Austen

Un clásico de la literatura que querrás volver a leer una y otra vez...Esta es la historia de un hombre soltero en posesión de una notable fortuna que está en busca de una esposa.

‘Mi amor de Wattpad’ de Ariana Godoy

Jules es una adolescente introvertida que disfruta de leer y navegar por internet. Un día, en que no tiene ya nada más que leer, se une a Wattpad, una comunidad virtual de escritores y lectores. Es así como decide comenzar a escribir y subir sus cuentos para que otros los lean. La mayoría de comentarios resultan positivos, sin embargo, hay alguien que parece no disfrutar nada de sus historias pero que, paradójicamente, será quien le cambie la vida. Sus silencios comienzan a seducirla y la llevan a enamorarse de él, por más que eso le pareciera ridículo. Cuando por fin se conocen, Jules no puede resistirse a su encanto.

Libros

Perfumes, joyería y smartphones

Desde el 7 al 13 de febrero, Linio.com estará celebrando el Día del Amor y la Amistad con ofertas de hasta 50% en categorías como moda, relojes y joyería, perfumes, accesorios, confitería, licores, bienestar sexual, tecnología y hasta productos para mascotas.

En cuanto a smartphones, cuentan con la exclusividad del Xiaomi Redmi Note 11, mientras que para los gamers, podrán encontrar grandes títulos y lanzamientos como “Horizon” y “Pokémon Arceus”; y los prelanzamientos de “Gran turismo 7″ y “Kirby y la Tierra Dorada”.

“San Valentín es una de las primeras grandes campañas comerciales del año. Para esta fecha esperamos seguir creciendo en un 50% en comparación al año pasado. Y para lograr este objetivo, estamos ofreciendo envíos gratis en miles de productos en 24 horas y 78 horas a nivel nacional, más del 50% de descuento en categorías clave como moda, accesorios, perfumes y tecnología”, finalizó.

Lineo

¿Cuáles son los productos más vendidos en San Valentín?

Según Linio.com, las ventas de la campaña San Valentín son 30% mayores en comparación a un día convencional. Asimismo, el marketplace del Grupo Falabella, informó que, para esta temporada, los peruanos gastan un promedio de S/ 70 a S/ 100 comprando online.

“San Valentín es una campaña muy importante para nosotros. Hemos identificado que los peruanos empiezan a comprar regalos para celebrar con sus seres queridos con una semana de anticipación. Entre los productos con mayor demanda tenemos perfumes, relojes y joyería, confitería y licores. Adicionalmente, la categoría de bienestar sexual también presenta picos fuertes durante esta celebración, de hecho, el año pasado crecimos en esta categoría entre un 20% y 30%.” indicó Jason Huertas, director Comercial de Linio Perú.

El ejecutivo destacó que algunos de los productos favoritos de los peruanos dentro de este rubro son: los aceites, juguetes sexuales, vibradores y lencería.“Según nuestras estadísticas el 30% de nuestros compradores de productos de bienestar sexual tienen de 25 a 34 años, el 25% son jóvenes de 18 a 24 años y otro 20% son adultos de 45 a 64 años” resaltó.

Mientras que en la categoría de cómputo, los regalos más buscados son todo lo relacionado a gaming: monitores, audífonos, mouse pad, teclados y sillas gamers. Asimismo, en fotografía, los drones y cámaras deportivas son los de

