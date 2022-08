En el Día del Adulto Mayor, hoy 26 de agosto, es importante hablar sobre la correcta alimentación de los abuelitos, pues ello hará que tengan una buena calidad de vida y los ayudará a prevenir ciertos males y también a que funcione de manera óptima la medicación que tengan por alguna enfermedad.

“Pueden comer todos los grupos de alimentos. Verduras, frutas (de preferencia picadas para aprovechar la fibra), cereales y carnes. Sin embargo, si padece de alguna enfermedad como: diabetes, deberá reducir y/o restringir el consumo de postres. En el caso del hígado graso, colesterol o triglicéridos elevados, se optará por las carnes blancas (pollo, pavita, pescado y cuy). Por eso, es necesario acudir a un especialista para que les indique una dieta balanceada y acorde a sus necesidades”, señaló la nutricionista del portal Salud en Casa, Ximena Chávez.

Proteínas y agua

Es importante que las proteínas (carnes, huevos) estén presentes en las tres comidas principales del adulto mayor, pues le ayudará a fortalecer la salud de la piel, uñas y cabello. “Los abuelitos suelen perder la sensibilidad de tener sed, por eso deben beber agua con regularidad para no llegar a la deshidratación”, aconsejó la experta.

SABÍAS QUE...

Se recomienda elegir productos integrales por su alto contenido de fibra y que la última comida del día se consuma dos horas antes de ir a dormir

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Día del Adulto Mayor: Cuidados que debes tener con tu papá viejito o abuelito

Preocúpate por su bienestar, pero sin caer en la sobreprotección. él quiere sentirse útil, no una ‘carga’ para la familia. Organiza algunas actividades con él, sobre todo en el marco del Día del Adulto Mayor (26 de agosto).

Mi papá tiene 70 años y se pone rebelde. Cuando quiero ayudarlo me dice en tono molesto que él puede hacerlo, que aún tiene fuerzas y que no lo trate como un niño. Yo solo quiero apoyarlo, no sé cómo tratarlo”. Elena, 45 años.

No todos los adultos mayores tienen la misma actitud ante la vida, vemos a los risueños, a los reservados y a los que llegan a sentir que son una ‘carga’ para sus hijos. Para evitar esta situación, es importante saber qué cuidados debemos tener con ellos. Seguro ya te estás preguntando cómo lo harás, qué pautas debes seguir... respira tranquila. En esta tarea te ayudará la psicóloga Mary Castro.

REVISIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA. Lleva a tu papá al médico para que te diga cómo está de salud, esto te ayudará a saber cómo debes cuidarlo. Si es posible, también haz que hable con un psicólogo para que evalúe su estado de ánimo. Esta información es muy valiosa.

ESTABLECE PAUTAS. Cuando no esté tu papá, reúne a tus familiares y pídeles que tengan paciencia. También será el momento adecuado para que incluyas nuevas pautas de convivencia y consejos para tratar al adulto mayor.

EVITA LA SOBREPROTECCIÓN. Está bien que te preocupes por tu ‘viejito’, pero tampoco exageres. No lo trates como una persona que no puede valerse por sí misma. Si lo haces, es lógico que piense que es una ‘carga’ o ‘estorbo’. Según su condición física, deja que realice ciertas actividades.

MOTÍVALO A SALIR. No permitas que esté todo el día solo en casa, invítalo, por ejemplo, a caminar al parque y pídele que te cuente sus anécdotas. Las conversaciones mantienen activo su cerebro y lo hacen partícipes de las actividades familiares.

VIDEO RECOMENDADO: