El tercer domingo de agosto, se celebra el “Día del niño” y, como todos los años, el país le rinde un homenaje especial a los engreídos de la casa. Y sin duda alguna, muchos padres buscarán la mejor forma de consentirlos con obsequios y paseos con mucha diversión.

No obstante, para la psicóloga Diana Gutiérrez, el mejor regalo para los menores es sembrar valores y como tutores volverse un ejemplo a seguir. “La infancia es una etapa clave en donde se desarrollan las principales habilidades para la vida. Ellos aprenden mediante la observación y la repetición de las actividades que hacen sus seres queridos”, explica.

La psicoterapeuta añade que los adultos tienen una gran responsabilidad con ellos: ser honestos. Pero ¿quiere saber cómo lograrlo?:

Responsabilidad y enseñanza continua

Gutiérrez aconseja hablarles siempre con la verdad y no mentirles. “Si los padres se separan, un miembro de la familia presenta una enfermedad, se tiene que ajustar costos por falta de trabajo, etc., es mejor conversar, según la edad que tengan. Si esto no ocurre crecerán con la idea que mentir no tiene nada de malo”, detalla la experta. También, que crezcan con respeto. Saludar a un familiar, un vecino o algún conocido sin importar su apariencia u oficio.

Es fundamental que lo que aprenden en casa les sirva para el colegio u otro lugares y no solo cuando son niños, sino si son adolescentes o adultos. Por ejemplo, dialogar con ellos acerca de las consecuencias de copiar en un examen y no haber estudiado.

Sin violencia: cero bullying

La especialista aclara que hoy en día es común ver a los niños que se molestan y, en el peor de los casos, agreden a un compañero porque no piensa o es como ellos. Para que esta práctica no se extienda más, es necesario que conversemos con nuestros hijos al respecto.

Por ello, lo ideal es que el menor se desarrolle en un ambiente libre de violencia o situaciones de agresividad. Estos episodios, pueden hacerles creer que agredir o ser agredido es algo normal.

“Asegúrese que sepan que nadie debe corregirlos mediante insultos o golpes. Explícales que todos somos diferentes, con opiniones y creencias particulares. Y ayúdalos a desarrollar empatía”, menciona la especialista en terapia familiar sistémica.

Otra estrategia es enseñarles los valores, pero sin regaños dándoles gritos o usando medios físicos para someterlo, ya que ocasionará que aprendan todo lo contrario y que solo tengan miedo. Hay que recordar que todo lo que aprenden de niños va a repercutir en un futuro.





Tenga en cuenta

Los padres deben participar en el desarrollo del menor y no dejarlos con una nana. Estar pendiente de su escuela y hablar con los profesores.

No adopte un mal comportamiento frente a sus hijos y enséñeles a respetar al prójimo.

Cinco años es la edad promedio en la que el niño forma su carácter y aprende con ejemplos.





