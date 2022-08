Te hago una sencilla pregunta: ¿cuándo fue la última vez que jugaste con tu pequeño? Ajá, no lo recuerdas. A mamá y papá, aunque no lo crean, hacer algunas actividades recreativas con su hijo les brinda muchos beneficios a ambos. Por eso, el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa recomienda jugar con el niño al menos unos 20 minutos al día.

“No se trata de llevarlo a los juegos infantiles que están en los parques, restaurantes o centros comerciales. Es importante y necesario que ambos interactúen, como se hacía años atrás con las escondidas, los encantados, las charadas o las famosas guerras de almohadas o cosquillitas”, indica el especialista.

BENEFICIOS

♦Fortalece los lazos familiares , genera mágicos momentos para recordar en el futuro y refuerza los valores como la lealtad, la veracidad, la solidaridad y el compañerismo.

♦Desarrolla la creatividad e imaginación de los pequeños. Tratarán de buscar nuevos juegos, incluso empezarán a inventarlos.

♦ Mejora el dominio de sus emociones , esto hará que vean la vida de manera diferente y puedan enfrentar los problemas desde otra perspectiva.

♦Reduce los niveles de estrés y ansiedad , pues liberan muchas hormonas de la felicidad durante el juego.

♦Enseña a ser más flexibles y tolerantes , ya que sabrán que no siempre se gana y que para triunfar deberán esforzarse más.

VIDEOJUEGOS

Hay niños que están hipnotizados con los videojuegos y muchas veces no es su culpa, simplemente no conocen otras opciones de entretenimiento. Por eso, tú tendrás que motivarlos a que hagan alguna actividad juntos. No tendrás buenos resultados si le gritas o quitas el celular o tablet. Mejor negocia y jueguen unos minutos lo que él quiere y luego lo que tú quieras.

Más ahora que están de vacaciones de medio año y se vienen los feriados de Fiestas Patrias. Recuerda que los chicos atesoran más los momentos vividos al lado de sus padres que las cosas materiales.

Siempre es la oportunidad perfecta para que le des tiempo de calidad a tus hijos. Y no solo es estar presente físicamente, hay que conectar emocionalmente con ellos. Para lograrlo la psicóloga del portal Salud en Casa, Liuuba Ulloa, nos brinda estos consejos:

1. UNOS MINUTOS AL DÍA. Trata de desayunar, almorzar o cenar con tus hijos, durante estas comidas habla con ellos y pregúntales cómo están o qué inquietudes tienen. Haz que la comunicación sea fluida, con un tono de voz amigable. Olvídate de los interrogatorios, esto no funciona; más bien los aleja.

2. ESTABLECE UN HORARIO para estar con ellos. No permitas que solo se entretengan con el celular, la computadora o el televisor ahora que tienen más tiempo libre. Motívalos a jugar en el parque, promueve los juegos de mesa o hagan una maratón de películas. El niño recordará más los momentos que vivió a tu lado, no las cosas materiales.

3. INVOLÚCRALOS EN LAS ACTIVIDADES de la casa. Ahora que están de vacaciones pídeles que, según su edad, te ayuden a cocinar, a poner la mesa para almorzar, a comprar los víveres. Mientras hacen las cosas hablen y rían.

SABÍAS QUE...

Si tus retoños te responden con monosílabos (sí, no, bien, claro), empieza a contarles tus experiencias a su edad para ir ‘rompiendo el hielo’ y hazles notar que estás interesado en sus opiniones.

