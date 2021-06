Si bien los peruanos vuelven a conmemorar hoy el Día del Padre en un contexto de pandemia y con saludos a mucha distancia; esta importante fecha representa una multitud de oportunidades para que exprese con detalles y sin salir de casa su amor al ‘rey de la casa’.

Sheela Sharma, autora del blog Mommy’s Tales, explica que no hay mejor regalo que ofrecer tiempo de calidad a nuestros seres queridos, pero de la forma correcta. “Estábamos acostumbrados a abrazarnos, juntarnos todos los hijos, abuelos y familiares, sin embargo, ahora podemos seguir haciéndolo, pero de forma virtual”, señala.

REGALOS CON AMOR. Levántate antes que papá y sorpréndelo con el desayuno en la cama. Puedes prepararle un jugo de frutas, un sánguche de los que más le guste o recrear una receta de la abuelita. Los engreimientos a papá también pueden hacerse en casa, unos masajes o un spa casero, después de una semana de teletrabajo, lo ayudarán a mantenerlo relajado este día. Se puede agregar una sesión de meditación vía streaming.

PONERSE ACTIVOS. Los bailes, juegos o cuenta chistes mediante Zoom tampoco pueden quedar atrás. Observar juntos un álbum familiar y recrearla va a reforzar anécdotas, historias y vínculos.

DELIVERY. Para los despistados que, no se les ocurre una buena idea para sorprender al progenitor o no pudieron comprar ningún regalo, una alternativa que no tiene pierde son los deliverys, aprovechando que hoy es inmovilidad social obligatoria.

Para los papitos que les gusta brindar, un pack de 12 cervezas + 1 vaso cuesta 200 soles (@brewdogperú). Otra opción es Ron Flor de Caña 12 años, pero en esta ocasión podrás personalizar la etiqueta con el nombre de papá (@flordecana.pe). Para que su día sea dulce, las minitortas 13 cm a 55 soles (@sugarlabOficial).

A todo hombre le encanta tener un cabello cuidado. Por eso un champú o crema para peinar puede ser una gran alternativa. (@caribeazul)