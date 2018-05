Día de la madre: Cinco recomendaciones para realizar compras seguras 

¿Ya sabes qué regalarle a mamá en su día? Si es que adquirirás productos vía online o irás a la tienda a comprar tu detalle debes tener en cuenta las recomendaciones que nos ofrece Fabiola Morales, Gerente de Riesgos y Cumplimiento de VisaNet Perú, para que esta experiencia sea lo más satisfactoria posible y no ser víctimas de una estafa o robo.



1. No portes efectivo. Llevar consigo dinero en efectivo ya no es una necesidad, así que en la medida de lo posible descártala como una opción de pago. Esto ayudará a minimizar el riesgo de ser víctima de algún robo. Inclusive puedes realizar pagos en tu domicilio a través del POS móvil o Poket Pos cuando la compra sea contra entrega.



2. Protege tu información. Cuando realices compras a través de internet, no te conectes desde redes públicas pues éstas son más vulnerables a ataques de delincuentes y podría poner en peligro tu información personal. Asimismo, utiliza dispositivos propios para realizar tus compras ya que usualmente guardas credenciales y contraseñas. Es importante, además, mantener tu antivirus actualizado para evitar que tu información personal sea extraída con software malicioso.



3. Familiarízate con la web. Cuando hacemos compras por internet es muy importante estar atento a las características de la web que visitas, debes ingresar los datos de tu tarjeta en páginas conocidas y seguras, evita siempre aquellos mails, links o aplicaciones de dudosa procedencia que usualmente traen ofertas imperdibles sólo con la finalidad de engañar a los usuarios para robarles su información. Es preferible digitar la dirección de la web en la cual quieres comprar, en lugar de usar un buscador para ubicar la página, podrían engañarte con páginas falsas. Para evitar ser víctima de compras fraudulentas en internet, es muy importante nunca perder de vista tu tarjeta y nunca compartir las claves de cajero.



4. Revisa los cargos a tu cuenta. No olvides verificar periódicamente tu estado de cuenta para evitar sorpresas o transacciones adicionales a las que has realizado. Si tu banco tiene un sistema de alertas en línea tómalo, así podrás recibir en tu correo o celular un aviso cada vez que se haga un cargo en tu tarjeta. Sigue las pautas de tu banco en cuanto al reporte de estas operaciones que no identifiques como tuyas.



5. Verifica precios y condiciones del servicio: Para no llevarte ingratas sorpresas en compras realizadas a través de internet, indaga sobre los periodos de entrega, costos de envío de los productos que deseas adquirir, asegurándote que sean incluidos en el precio que figura en la pantalla. Asimismo, conoce las políticas de devolución y cambio antes de realizar la transacción.



