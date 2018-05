Día de la Madre: Ahorrar para darle el mejor regalo a mamá [VIDEO y FOTOS]

POR: MARITZA LLANOS



Este domingo se celebra el Día de la Madre y si estás preocupado porque no tienes dinero para comprarle un regalo a la mujer que te dio la vida, Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC de la Banca del BCP, te dice qué hacer:



1. Procura no comer en la calle. Toma desayuno en casa y lleva tu lonchera al trabajo, pues es mucho más barato. El menú en promedio está S/ 10, en tres días te ahorrarías S/30.



2. Toma menos taxis. Intenta poner una o varias alarmas para asegurarte de que te levantes con tiempo suficiente para vestirte, desayunar y salir a tomar un bus. Por ejemplo, si ir en taxi a tu trabajo cuesta S/ 10 soles y lo tomas 3 días seguidos, son un total de S/ 30.



3. Cuida los ‘gastos hormiga’. Son aquellos que haces diariamente y que piensas que no cuentan por ser tan chiquitos. Por ejemplo, si en estos días te compras un helado, dulce o galleta, puedes gastarte en promedio S/ 10. Lleva una fruta.



4. Evita salir con tus amigos. Es normal que los viernes o sábados te reúnas con tus amistades, pero este fin de semana evítalo. Piensa que entre el restaurante y el taxi gastarás en promedio

S/ 60 o incluso más. Anna Lenka Jáuregui



Si sigues estos consejos lograrás comprar el regalo de mamá sin tener que endeudarte. Si ahorraste S/ 30 en comida, S/ 30 en taxis, S/ 10 en golosinas y S/60 en salidas, todo esto suma S/ 130. Es un dinero que puedes usar para comprar un regalo.