Día de la Mujer: El rol de la mujer moderna [VIDEO]

POR: MARITZA LLANOS



En el marco del Día Internacional de la Mujer, es importante destacar que el sexo femenino, en las últimas décadas, ha ido desarrollándose en diferentes ámbitos y ahora no solo tiene los roles de madre y esposa, sino también el de trabajadora pero sin perder su identidad y femineidad. “Ya no se dedica solo a su casa, aparte de eso busca crecer como persona y, a la vez, ser un sustento más en el hogar”, señala el psicólogo clínico César Rojas.



La mujer actual sabe distribuir su tiempo, tiene definidas sus metas y no se asusta ante nuevos retos. Es así que las vemos manejando un tractor o dirigiendo una gran empresa. Pese a ello, es consiente de que aún le queda mucho camino por recorrer en el plano de la igualdad de oportunidades, pero eso no la desanima, al contrario, despierta más su sentido de lucha.



DESDE NIÑAS

Los padres deben decirles a sus hijas que tienen los mismos derechos que los varones. Esto hará que se proyecten a ser mujeres exitosas y seguras de sí mismas. Además, el especialista aconseja evitar los mensajes negativos hacia ellas como: ‘Tu lugar es la cocina’ o ‘cállate, no sabes nada’, pues lastiman su salud emocional.