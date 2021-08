Hoy se celebra, como cada año, el Día Mundial del Peatón, una fecha marcada por la Organización Mundial de la Salud, para concienciar sobre algunas malas prácticas que llevan a cabo los transeúntes como los conductores y que pueden poner en peligro la vida de ambos.

Luisa Burga, gerenta de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, explica que por pandemia se ha reducido un pequeño porcentaje de accidentes de tránsito en el país; sin embargo, aún falta mucho para tener una actitud preventiva que mejorará la convivencia en las calles, ya sea al transitar a pie, en bicicleta, auto o microbús.

Por ello, para disminuir los riesgos de que sufra un accidente de tránsito, la experta recomienda estas buenas prácticas:

1.- No te distraigas al cruzar la calle: Si vas a pasar, hazlo por un paso autorizado y mantente alerta a tu entorno. No mires tu celular, libros, etc.

2.- Mira hacia ambos lados: Siempre ten presente que un vehículo, bicicleta o motocicleta podría aparecer repentinamente.

3.- Respeta las luces del semáforo: Nunca cruces en luz verde, ámbar o hasta que los vehículos estén detenidos.

4.- Cruzar por las sendas peatonales: Si no hay, hacerlo por las esquinas. Nunca se debe atravesar entre los coches o por otro punto, siempre que haya un cruce de este tipo.

5.- Usar los puentes peatonales: Estos les permitirán llegar al otro lado pasando por encima de la avenida y no poner en riesgo su vida.

6.- No corras por la calle: Aunque hayas cruzado en rojo, podrías tropezar y sufrir un accidente.

7.- No mires tu teléfono al transitar: Si hay que responder un mensaje, hacer una videollamada o mandar una nota de voz, lo ideal es detenernos por completo para hacerlo y luego seguir.

8.- Camina siempre con los niños de la mano: Así evitarás que se acerquen a zonas de riesgo, como la calle, o en espacios muy transitados; que se pierdan o sean maltratados.

9.- Evite el uso de auriculares o reproductores: Conlleva a no tener todos nuestros sentidos puestos en la vía. Así que no es recomendable escuchar música mientras caminamos por la calle.

10.- Preste atención a las salidas de los garajes: Ya que nos puede sorprender cualquier vehículo que salga de el y causar un atropello.

Los peatones muchas veces olvidamos que también tenemos responsabilidades.

CIFRAS

En el 2019 , en Lima Metropolitana se han producido 444 accidentes de tránsito con consecuencias fatales, de los cuales han fallecido 473 personas y han quedado lesionados 245.

, en Lima Metropolitana se han producido 444 accidentes de tránsito con consecuencias fatales, de los cuales han fallecido 473 personas y han quedado lesionados 245. En el 2020 , se produjeron 310 accidentes de tránsito, con 344 muertos y 129 lesionados. En este año hubo reducción debido a la pandemia.

, se produjeron 310 accidentes de tránsito, con 344 muertos y 129 lesionados. En este año hubo reducción debido a la pandemia. En lo que va del 2021, ya van 199 accidentes de tránsito, con 206 muertos.

PEATONES ATROPELLADOS

En 2019 , en Lima Metropolitana, se han producido 277 atropellos, falleciendo 282 personas.

, en Lima Metropolitana, se han producido 277 atropellos, falleciendo 282 personas. En 2020 , en Lima Metropolitana, se han producido 167 atropellos, falleciendo 167 personas.

, en Lima Metropolitana, se han producido 167 atropellos, falleciendo 167 personas. En lo que va del 2021, se han producido 103 atropellos, falleciendo 107 personas.

