Día del pollo a la brasa: 4 consejos para disfrutar de este plato bandera

Gastronomía. Este domingo 15 es el Día del Pollo a la Brasa y muchas familias aprovechan la fecha para ir en busca del mejor lugar para disfrutar de este plato, que es uno de los más populares entre los peruanos. Como se sabe, el pollo a la brasa fue creado en los años cincuenta, por el ciudadano suizo Roger Schuler, quien se dedicaba a criar pollos, en Chaclacayo . Él observó cómo su cocinera preparaba pequeños pollos sobre brasas de leña y se inspiró para crear este platillo. En la actualidad, cada tercer domingo de julio, los peruanos rendimos homenaje a este plato bandera , que es uno de los platillo más consumido en el país y reconocido también en muchos restaurantes del mundo.



Para evitar percances y disfrutar de nuestro delicioso platillo con una buena guarnición, crocantes papas fritas y su respectiva bebida; Denisse Nossar, fundadora de la brasería La Panka, brinda 4 recomendaciones claves para celebrar el Día del Pollo a la Brasa sin ningún inconveniente



NO SE HARÁN RESERVAS: La alta demanda de este platillo por su día, genera que las pollerías y braserías no acepten reservas de sitios en sus locales. Por ello, asegúrate de ser puntual y recuerda que la mayoría aperturará el ingreso desde mediodía.



VERIFICA EL ESTACIONAMIENTO: Consultar la disponibilidad del estacionamiento de la pollería que visitarás será lo más conveniente, ya que los restaurantes abrirán sus puertas a miles de clientes durante el domingo y es casi seguro de que no habrá espacios para guardar tu vehículo.



ASEGURA TU MÉTODO DE PAGO: El uso de la tarjeta de crédito o de débito podría ser riesgoso por la alta probabilidad de que el sistema se caiga. Definitivamente, la mejor opción es cancelar tu deuda con dinero en efectivo y evitar percances en la caja.



SOLICITA DELIVERY CON ANTICIPACIÓN: Si eres de los que prefiere almorzar en la comodidad de su hogar, lo mejor es llamar con anticipación para solicitar tu pedido. De esta forma, evitarás que el servicio de delivery llegue a tu casa después de la hora del almuerzo.