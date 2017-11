Diana Sánchez se confiesa a ‘Para Ellas’: ‘La felicidad es hacer lo que me gusta’

La escultural Diana Sánchez vive una de sus etapas más productivas en la televisión nacional: la vemos en ‘Colorina’ en el papel de ‘Noelia’, en ‘Reyes del show’ bailando y en un reality de competencia. Muy dispuesta, respondió a nuestro cuestionario.



El amor es...

Mis seres queridos, mi familia, la gente que me rodea.



Un sabor que te disguste...

El amargo.



Un olor que te recuerde la infancia...

Las colonias de bebé.



En el amor, ¿prefieres tomar la iniciativa o esperar?

Depende de la persona.



¿Cómo te sientes como ‘Noelia’ en ‘Colorina’?

Muy feliz porque estoy aprendiendo mucho.



¿Tienes más faldas o pantalones?

Pantalones.



Bailar es...

Una de las cosas que más disfruto y vivo.



Un color que no hay en tu clóset…

Celeste.



Si tuvieras la oportunidad de conceder un deseo a otra persona, ¿a quién sería?

A mi madre.



¿Tienes mascota?

Sí, se llama Luna y es una gatita adoptada.



¿Estás enamorada?

Sí.



Un lugar que te gustaría conocer...

Asia.



¿Qué cualidades debe tener el hombre que te enamore?

Sentido del humor.



¡Diana Sánchez será sorprendida en Fábrica de Sueños!

¿De qué color no te pintarías el cabello?

Rojo.



¿Donarías tu pelo?

Sí.



Campo o playa...

Playa.



La violencia contra la mujer es...

Algo que no debe existir.



Una parte de tu cuerpo que no te guste...

Mis pies, porque soy ‘patona’.



Tres cosas que harías si te ganas la lotería...

Viajar por todo el mundo, viajar y viajar.



Gastas mucho dinero en...

Viajar y comer rico.



Tu persona favorita es...

Mi novio Harold (Cortez).



La persona más divertida que conoces es...

Mi novio y mi mejor amigo.



Una persona a quien admires...

A mis padres.



La felicidad es...

Hacer lo que me gusta.



Tres cosas que te molestan demasiado...

La mentira, el maltrato animal y la gente pesimista.



¿Serías madre soltera?

Sí, no tendría ningún problema.



Un trabajo perfecto es...

El que me hace feliz.



¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

Ayudar en mi casa económicamente.