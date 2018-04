Diseñadora de modas será la única peruana en ser jurado de prestigiosa competencia internacional 

El Centro de Altos Estudios de la Moda-CEAM ha sido seleccionado como el único representante del Perú para participar como jurado en la competencia Arts of Fashion Foundation, uno de los concursos de moda más importantes del mundo.



Constituido en el 2002, Arts Of Fashion Foundation de San Francisco, busca promover a jóvenes talentos de la moda y que durante 16 años ha invitado a los estudiantes de las escuelas de todo el mundo para que se animen a mostrar sus creaciones. La competencia internacional que se celebra cada año, recibirá alrededor de 340 trabajos provenientes de más de 32 países. De nuestro país, nos representarán Belén Cuadros y Roxana Peralta, alumnas del Instituto CEAM. Cabe señalar que CEAM logró pasar la primera etapa en el 2008 con la diseñadora Laura Cuadros.



Todos los trabajos serán seleccionados por un exigente jurado internacional integrado por reconocidos profesores de diversas escuelas y universidades en el que destaca la presencia de Sandra Andrade, diseñadora de moda y jefe de marketing de CEAM, que tendrán la tarea de identificar a 50 candidatos en moda y accesorios en base a las presentaciones bajo el tema ‘Transgresión’ (actuar en contra una ley, norma o costumbre).

“Es importante para nosotros como institución que nuestros alumnos participen de concursos internacionales, porque los ayuda a conocer el estándar internacional y la competencia es mucho más reñida, este tipo de concurso saca lo mejor cada diseñador. Pero también es importante que se haya considerado a CEAM como parte del jurado que califique estos trabajos, consideramos que es ganar un nivel más no solo como Escuela de Moda sino también como país, el Perú necesita de este tipo de participaciones para también hacerse un nombre en la moda y formar parte del jurado creo que es un gran paso”, expresó Sandra Andrade, jefe de marketing del Centro de Altos Estudios de la Moda y jurado de la competencia 2018 de Arts of Fashion Foundation.





