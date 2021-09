Su mamá le decía que era una inútil para la cocina y es que Mariela Gutiérrez Degregori (33) apenas sabía sancochar un huevo y abrir una lata de atún. Hoy, esta diseñadora gráfica es toda una maestra, pues a través de su canal ‘Cocina sin Mamá’ enseña a todos sus seguidores, la mayoría novatos en estos menesteres, a preparar comidas caseras y algunas innovaciones gastronómicas que destacan por su practicidad, gran aporte nutricional y buen sabor.

Mariela, ¿sabías cocinar antes de tu canal?

No, es más, hoy el canal cumple cuatro años y yo tengo cocinando solo tres meses más.

Entonces, ¿cómo te animaste a crearlo?

Nace porque me cansé de pedir delivery. Vivía sola y siempre comía en la calle, pero llegó un momento en que extrañaba la comida casera. Yo no sabía cocinar nada. Me preparaba sopas instantáneas, sancochaba huevo y abría una lata de atún, nada más.

¿Cuál fue el primer plato que hiciste?

Fue un plato de lentejitas.

¿Quién te dio la receta?

Llamé a mi mamá y le pregunté. Además, vi videos en internet. Hice una mezcla de varias recetas y quedó ‘buenazo’.

Plato preparado por Mariela Gutierrez de 'Cocina sin Mamá'. (Foto: Trome)

¿Has preparado algo y te ha salido mal?

Hasta ahora todo lo que he hecho me ha salido muy bien. Incluso, ahora cocino mejor que mi mamá y hasta mi abuela.

¿Algún plato que no te atreverías a hacer?

Cuy, ni conejo, ni animales exóticos. He preparado hasta pato.

¿Y el mondongo?

Eso ya es ‘nivel señora’ (risas). Pero sí, he hecho cau cau y mondonguito a la italiana.

Pero esos platos suenan muy elaborados…

Siempre digo: ‘Si yo lo pude hacer, tú también puedes’. Mi mamá me decía que era una inútil en la cocina y ahora preparo de todo. Incluso, todos los videos que son publicados en el canal son platos que preparo por primera vez. Es cocina para novatos.

¿Cuál es el que más te piden?

Uno que ha sido muy ovacionado es mi ají de gallina.

¿Solo preparas comida criolla?

En mi canal encuentras de todo: guisos, pastas, sopas, cremas, ajíes y ahora estoy haciendo algunas fusiones que buscan aumentar el valor nutricional de las comidas. Utilizo quinua, brócoli, coliflor y más. Tengo más de 20 recetas con lentejas.

¿Qué es lo más fácil y rápido de preparar?

Uy, todos los saltados. Con eso no hay pierde. El secreto es tener todo picado, lo lanzas a la sartén, lo ‘zamaqueas’ y listo.

'Cocina sin Mamá' tiene cuatro años en las redes. (Foto: Trome)

¿Algunos secretitos de cocina?

Lo primero es no dejar abandonada a la olla. Estar atenta a subir y bajar el fuego, estar de buen humor, echar sal de a poquitos y atreverse.

¿Hay alguna frase que te caracterice?

Sí. Siempre digo: ‘Esta cocina está on fire’ y ‘esto no es para negocio’. Es que si vas a cocinar para ti, tiene que ser con los mejores ingredientes, sírvete la cantidad que desees y hasta puedes guardar para el calentado.

Puedes encontrarla en Facebook, YouTube y, principalmente, en Instagram.

¿Dónde te pueden encontrar?

Estoy en Facebook, YouTube e Instagram, que es mi canal principal, como ‘Cocina sin Mamá’.