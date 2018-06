El doble del Hombre Araña vive en Comas [FOTOS]

Tiene la fuerza y elasticidad para trepar muros como Spiderman y un sentido arácnido que le avisa cuando su público se divierte con su interpretación, Danniel Soto Ubillus (30) es el cosplayer (imitador) del Hombre Araña que vive en Comas y que le da vida a este superhéroe.



¿De qué trata este trabajo de cosplayer?

Interpretamos con gestos, poses, movimiento y caracterización a un personaje o superhéroe, lo más parecido al original. Yo me dedico a esto hace tres años.



¿Por qué escogiste a Spiderman?

Porque lo sigo desde los noventa, cuando era niño, y salió la serie de los superhéroes. Además tengo una colección de cómics de este personaje.



¿El disfraz que tienes lo has hecho tú?

Sí, con ayuda de un amigo, nos tomó dos semanas terminarlo. Es un traje completo de lycra y le pintamos las mallas con pintura 3D, además agregamos los detalles de las zapatillas y las colchonetas en las palmas.



Eres bien detallista...

Perfeccionista diría yo, es que me considero fanático y además quiero que sea lo más real posible.



¿Cuántos trajes de este superhéroe tienes?

Tengo hasta cuatro.



¿Qué te gusta más de este trabajo?

Llevar ilusiones. A los adultos les gusta, pero los niños son los más emocionados. Mientras más parecido lo haga, ellos sienten que tienen al frente al verdadero Hombre Araña.



¿Tienes alguna anécdota que hayas vivido con este personaje?

Recuerdo que en una fiesta infantil me pidieron lanzarme de un primer piso, no pisé bien y me caí a la casa del costado y esta tenía un sótano, fueron como tres pisos, me rompí el talón.



¿Dónde presentas este personaje?

Cumpleaños, fiestas infantiles, eventos temáticos, corporativos y eventos de cómics.



¿Has obtenido algún reconocimiento?

En mayo de este año, en el Día del Cómic, gané el primer lugar a la mejor interpretación por Spiderman.



¿Tu familia te apoya?

Sí, mi esposa Cinthya Cruzalegui es la que me ayuda a organizar mis eventos, somos muy unidos y mi hijito Leeo (4) es mi primer fan.



¿Tienes otras actividades?

Claro, este trabajito solo me sale los fines de semana, pero los otros días me desempeño como entrenador personal en un gimnasio de Comas.



¿Dónde te pueden encontrar?

En mi página de Facebook DannielD07 Cosplay y estaré en el Mas Gamers Festival XII, el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey.



