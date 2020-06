Anthony Choy, el mayor investigador peruano sobre ovnis, le quiere invitar unas cervezas a un extraterrestre. ‘Y le pediría que me cuente sobre su mujer, sus hijos’, confiesa con la seriedad que le dan sus 22 años investigando sucesos paranormales.

‘¿Usted está loco?’, le pregunto. “Entonces también estarían locas las 17 mil personas que han llamado a mi programa”, responde el conductor de ‘Viaje a otra dimensión’, el espacio con mayor sintonía en Radio Capital.

Su teoría es que los extraterrestres ya conviven con nosotros…

Sí, yo tengo la idea de que hay extraterrestres y están entre nosotros. Han influido en nuestra sociedad. Incluso hay una gran posibilidad de que seamos origen de ingeniería genética.

¿Cuál es su base para tal teoría?

He conversado con el director de Control Aéreo de Siberia, con miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), con un exprimer ministro de Canadá y todos ellos me mostraron fotos, videos y más pruebas de presencia ovni.

¿Y por qué cree que los extraterrestres no se manifiestan abiertamente?

Muchas civilizaciones nos están visitando. Aquí en Perú se han visto más de cinco civilizaciones.

¿Son seres superiores?

Para que estén en la Tierra es porque son superiores tecnológicamente. Y si es así, tendrían la tecnología para dominarnos si quisieran.

¿Y por qué no lo han hecho?

Es que son diferentes tipos de civilizaciones y tienen diferentes intenciones. Hay unos que son como turistas, vienen y se van. Hay otros que sí tienen mayor injerencia.

¿Hay como un principio de no intervención?

Exacto. Solo nos evalúan. Ellos saben que hemos descubierto la energía nuclear y estamos empezando a salir al espacio. Somos demasiado peligrosos.

¿Y por qué dice que hay otros que tienen mayor injerencia?

Hay civilizaciones que rompen las reglas. Conocen nuestras conciencias. Se llevan gente. Hacen experimentos. Los estudian. Eso es la abducción. Y yo he conocido a personas abducidas, que luego creen que todo ha sido un sueño o una alucinación.

‘CHIBOLÍN’

Tomando en cuenta su teoría de que los extraterrestres ya están entre nosotros, ¿‘Chibolín’ es uno de ellos?

Yo respeto todas las opiniones.

¿Le cree cuando dice que él es extraterrestre?

Yo no sé, a mí no me consta. No puedo decir que sí o no.

¿Tendría que estudiarlo?

Mira, son 22 años que vengo investigando. Hay tanta información al respecto que yo solo creo en lo que investigo.

Bueno. En estos meses de cuarentena se han registrado diversos sucesos de avistamiento de objetos voladores, ¿Por qué?

...Lima tiene un cielo generalmente nublado. Pero en cuarentena, en los últimos meses de verano, en que el cielo ha estado despejado y con menos contaminación, la gente ha salido a ver el cielo. En el cielo limeño hay un alto tráfico ovni.

¿Por qué nos interesa tanto saber qué hay más allá del cielo?

Porque nos ha pasado a todos. De 10 personas, las 10 tienen experiencias paranormales.

Pues yo no recuerdo ninguna…

Es que tu sistema de creencia no te lo permite ¿Nunca has sentido que alguien te observa por la espalda, un sueño premonitorio, vas a un sitio y crees que ya has estado ahí?

Puede ser, pero ¿por qué nos cuesta tanto creer en estos asuntos?

Porque desafía nuestro sistema de creencias, que ha sido formado por nuestros padres, el colegio, los medios de comunicación.

¿Son los extraterrestres como nos los muestran las películas gringas?

Bueno, tienen guionistas y se basan en hechos reales. Pero hasta donde he estudiado no hay una imagen extraterrestre que se parezca a E.T.

¿Debemos creer en esos videos de ovnis que circulan en YouTube?

Casi toda la información que corre en internet es falsa. Hay que tener cuidado.

A usted lo tildan de mitómano, desinformador, falso. ¿Qué tiene que decir ante eso?

Que miren mi trayectoria. Nunca he cometido un fraude o he mentido. Nunca.

¿Su familia le cree?

Mis dos hijas me dicen: ‘Papá, si dices que eso es verdad, te creemos’. Mi familia me conoce desde siempre, saben que soy un amante de la verdad, un nerd, ratón de biblioteca.

Ha dicho que su sueño no es tener contacto con un extraterrestre. ¿Qué busca con sus investigaciones?

Busco clasificar, ordenar y verificar estos casos para publicar libros, realizar series y películas. Deseo crear un universo Choy, desde un punto de vista serio, sin burlas.

En todo caso, si tuviera un encuentro con un extraterrestre, ¿qué le preguntaría, qué le diría?

Simplemente le pediría que me cuente de su vida, de su familia, de su mujer, de sus hijos. No le preguntaría por Dios, porque sé que existe. Tampoco por lo que pasa después de la muerte, porque creo en la reencarnación. Menos si estamos solos en el universo, porque es evidente que no. Le diría, más bien, vamos a tomar unas ‘chelas’.