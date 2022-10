En el Perú, aproximadamente dos de cada tres embarazos de las adolescentes no fueron intencionales, asimismo hay un total de 121 millones en casi la mitad de los embarazos en el mundo que no son intencionales, según ENDES 2021.

“Es importante recibir información sobre educación sexual integral, clara y oportuna, el mejor anticonceptivo es educar para prevenir enfermedades y embarazos, si no tienes información como vas a tomar una mejor decisión. Más de la mitad de mujeres peruanas, no utilizan el condón femenino como método anticonceptivo. El embarazo a temprana edad no solo es un grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes, sino, también puede generar dificultad para su progreso personal, brechas sociales, género y profesional”, indicó Rosmery Roca de Flora Tristán

Por eso, colectivos de adolescentes con el apoyo del CMP Flora Tristán y Farmamundi han puesto en marcha la campaña “Educando con Igualdad” en Cusco que busca concientizar y prevenir sobre esta problemática que afrontan miles de menores de edad.

“Se viene implementando ‘Espacios Amigables de Escucha’ en escuelas de la provincia cusqueña de Quispicanchi; con la participación de las tutoras de las Instituciones Educativas que han sido capacitadas por el CMP Flora Tristán. Esperamos que sean claves para la detección, atención y derivación en casos de violencia de género en el ámbito escolar, prevención de embarazo adolescente y para el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, además del trabajo articulado de salud”.

Los centros educativos en los que se llevó a cabo esta iniciativa son la I.E. José Carlos Mariátegui del distrito de Quiquijana, la IE Mariano Santos de Urcos y la IE Narciso Aréstegui en Huaro.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud Cusco, el 7% de las gestantes a nivel regional en Cusco son adolescentes cuyas edades están entre los 12 y 17 años de edad. Mientras que, preciso que, en el 2021 más de 1 000 embarazos en adolescentes, de ellos más del 50% pasaron el proceso de parto.