Para Jonathan Surco Quispe (35) no hay nada imposible ni sueño que no se pueda realizar. Este joven de San Martín de Porres sufrió un accidente de tránsito y perdió la pierna izquierda, pero eso no lo detuvo en su anhelo de convertirse en un buen entrenador de fútbol. Con mucho esfuerzo y constancia fundó su escuela de balompié ‘Juventud Leal’.

Jonathan, ¿qué te pasó?

Tuve un accidente el 16 de marzo de 2012. Yo tenía una vida desordenada y tomé una mala decisión. Estaba regresando ebrio a mi casa de un cumpleaños y el chofer que me atropelló también lo estaba. Así perdí mi pierna.

Eras muy joven cuando ocurrió…

Sí, tenía 25 años, pero le doy gracias a Dios porque ahora veo el lado positivo de todo. Si no hubiera perdido la pierna no lo habría conocido a él.

¿Desde cuándo entrenas a estos chicos?

Desde 2016. Al principio me costó mucho porque no creían en mí, incluso tuve que enseñar gratis para que vean mi talento.

Entrea a 80 niños en su escuela Juventud Leal. (Foto: Trome)

¿Antes jugabas fútbol?

Claro, desde niño me gustaba el fútbol. Estuve en un club de menores. Luego estudié para ser director técnico en la Federación Peruana de Fútbol, pero no fue fácil. Me esforcé mucho y terminé la carrera siendo becado.

¿Alguien fue tu inspiración?

Sí, cuando decidí estudiar investigué si había un caso parecido al mío. Así encontré al director técnico español Eduardo Valcárcel, le escribí por redes sociales y me respondió.

¿Qué te dijo?

Que no me dé por vencido, que siga adelante, que abrigue mi pasión. Que no me canse de intentar y así lo hice.

¿Fue fácil encontrar trabajo como entrenador?

La verdad es que no. No confiaban en mí, pero un amigo me dio la idea de enseñar gratis para que vean todo mi talento. Lo hice y así me gané la confianza. He trabajado en Alianza Lima y en Cantolao como entrenador de menores.

Y ahora tienes tu escuela…

Sí, gracias a Dios logré formar mi escuela. Es humilde, pero buena. Los chicos no solo aprenden de fútbol, sino también se divierten y aprenden más sobre nuestro Dios.

¿A cuántos niños enseñas?

A 80 niños entre los 4 y 17 años. Ahora los papás confían en mí. Mi escuela se llama ‘Juventud Leal’.

Perdió su pierna izquierda, pero nunca sus sueños. (Foto: Trome)

¿Cómo te sientes después de todo el camino recorrido?

Me siento una persona realizada y me ha costado mucho. Con hidalguía y el amor de Dios he salido adelante.

¿Dónde te pueden encontrar?

En las redes sociales como Escuela de Fútbol Juventud Leal.