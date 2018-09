Ebelin Ortiz en Para Ellas: "Estoy enamorada de mi vida" | ENTREVISTA | FOTOS

Ha sabido mantenerse vigente en los escenarios. Hoy, la talentosa actriz, cantante y bailarina Ebelin Ortiz dice que ser artista es una carrera a la que aspiraba desde niña. La sinceridad, la pasión y la alegría son tres palabras que, según menciona, la definen mejor.



¿Por qué tus padres te nombraron Francisca Ebelin Cebelin?

Mi mamá quería ponerme Ebelin Cebelin, pero cuando mi papá me firmó, me puso también su nombre. Él se llamaba Francisco.



Ser actriz es...

Lo que me da vida.



Ser ‘burbujita’ fue...

El primer peldaño de una escalera que no tiene fin.



¿Qué significa Yola Polastri para ti?

Una de mis grandes maestras.



¿Qué cosa te ha hecho sentir débil?

No perdonar a tiempo.

Lo que más te gusta de ti misma...

Mi sentido del humor.



¿Cuál es tu lugar favorito para escapar?

Ica.



La persona que más influencia ha tenido en tu vida es..

Mi mamá, Gloria González, y mi hermano, Owan Lay.



¿Qué color no te gusta?

Me gustan todos los colores. Mi vida está llena de color.

Ser mujer es...

Luchar.



¿Cuál es la cualidad de tu mejor amiga que más te gusta?

Sabe escuchar.



De niña querías ser...

Actriz.



¿Con qué personaje de ficción te identificas?

Ninguno.

¿Aceptas cumplidos con facilidad o es algo que odias?

Me cuesta aceptarlos.



El mejor regalo que te pueden dar es...

Un beso con amor.



Tu comida favorita...

El cebiche.

Un defecto de tu personalidad que sientes haber superado...

El prejuicio.



¿Cómo calificas tu participación en ‘El artista del año’?

Muy divertida.



Un personaje inolvidable...

Candy.



¿Qué personaje te gustaría interpretar?

Billie Holiday, la cantante estadounidense de jazz.

Tres palabras que te definen...

Sinceridad, pasión y alegría.



¿Estás enamorada?

Sí, estoy enamorada de mi vida.



Te gusta una pareja que sea...

Inteligente, conversador, bailarín y con mucho sentido del humor.