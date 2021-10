Aunque suene repetitivo, aprender a administrar los ingresos del hogar será fundamental para tener una economía saludable. Si no sabes cómo empezar, aquí te damos algunos trucos:

1. Usa la regla 50/30/20

El 50% de tus ingresos destínalo a cubrir todos los pagos fijos (alquiler, servicios básicos, alimentación, entre otros), el 30 % para los demás tipos de gastos (hormiga, formación profesional, ocio, viajes) y el 20 % que sea para el ahorro.

2. Actúa con propósito

“Establecer metas financieras claras hará que respetes tu presupuesto mensual y evites la tentación de comprar algo innecesario solo por impulso o porque se anuncia en la televisión, radio, diarios o algún medio digital”, señala Edgar Sulem, gerente de Medios de Pago & Pagos Digitales de BanBif.

3. Elabora una lista de compras

Esto te permitirá comprar la cantidad necesaria de víveres y comparar precios para elegir lo más cómodo. Acostúmbrate a hacerla a fin de mes o cada dos semanas.

4. Fomenta la educación financiera

Cada mes haz una reunión familiar y explica sobre la importancia de respetar el presupuesto y ahorrar dinero. Este punto será clave para la administración del dinero en casa.

5. Abre una cuenta de ahorros

Lo ideal es que tengas una sin costo de mantenimiento, pide información en las diferentes entidades financieras y elige la que más te convenga.

Sabías que...

Toda la familia debe involucrarse en la economía hogareña para lograr organización, armonía y equilibrio.

Finanzas personales: ¿Qué necesitas para financiar un carro?

A veces algún retraso o incumplimiento de pago puede jugarte en contra al momento de ser evaluado. Es mejor saber cómo nos ven en el sistema financiero. Infórmate sobre los créditos vehiculares.

Adquiere un auto que esté acorde a tu economía, no te dejes llevar por la marca o modelo. Foto: iStock..

El contexto actual en el que vivimos ha impulsado a muchas familias a adquirir un auto. Por eso, las diferentes entidades financieras ofrecen créditos vehiculares con tasas de interés competitivas. Sin embargo, antes de comprar un carro, Diego Aldon, subgerente de ventas en Mitsui Automotriz , te dice qué necesitas para financiarlo y no afectar seriamente tu economía:

1. Ten la cuota inicial

Esta debería ajustarse al 10%, 15% o 20% del valor del auto que aspiras adquirir. De esta manera, el crédito que solicites será menor y podrás pagarlo en menos tiempo.

2. Revisa tu presupuesto mensual

Te servirá para saber cuánto dinero extra tienes cada mes porque, recuerda, no debes afectar tu flujo de pagos.

3. Fíjate qué deudas posees

A veces algún retraso o incumplimiento de pago puede jugarte en contra al momento de ser evaluado. Es mejor saber cómo nos ven en el sistema financiero.

4. Si tienes un auto usado, utilízalo como tu cuota inicial

Para esta acción, la mejor alternativa es venderlo a través de alguna entidad que te brinde una total garantía y seguridad.

5. Analiza a la entidad financiera

Infórmate sobre los créditos vehiculares que ofrecen los bancos o cajas y elige el que más se acomode a tus necesidades. Toma en cuenta la tasa de interés, el tiempo de pago y la credibilidad de la entidad.

SABÍAS QUE...

Adquiere un auto que esté acorde a tu economía, no te dejes llevar por la marca o modelo. La idea es que cubra tu necesidad de transporte, no que te cause un dolor de cabeza.

