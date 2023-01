Empezó el 2023 y con él una nueva oportunidad para trazar más objetivos, ya sean profesionales, personales o financieros. Contar con el hábito del ahorro, sin duda, hará más sencillo lograrlos. Especialistas del ABC del Banco de Crédito del Perú (BCP) comparten algunos consejos para aprender a ahorrar, comenzar el año con el pie derecho y no estar ‘ahorcado’ con las deudas cada fin de mes:

1. PONLE NOMBRE A TU AHORRO (METAS). Saber qué quieres lograr será tu motivación para ahorrar y ser constante. Por ejemplo, la inicial de tu ‘depa’, la reparación de tu casita o ese viaje que siempre anhelaste.

2. ORDENA TUS FINANZAS. Identifica tus ingresos y egresos mensuales, arma un presupuesto y, lo más importante, respétalo. Esto te dará mayor claridad sobre el monto que puedes destinar al ahorro.

3. SEPARA TUS AHORROS. Evita la tentación de gastarlos y abre una cuenta adicional que permita tener este dinero separado del que usas diariamente.

4. SÉ REALISTA. A todos nos gustaría poder ahorrar grandes sumas de dinero desde un inicio, pero no siempre es posible. Debes trazarte metas alcanzables que se adapten a tus posibilidades.

5. SÉ CONSTANTE. Ningún hábito se crea de la noche a la mañana. Con organización, esfuerzo y disciplina podrás conseguirlo. Así ahorres un sol, te ayudará a formarte el hábito.

SABÍAS QUE...

Debes monitorear tus finanzas periódicamente y verificar que estés cumpliendo tu presupuesto. En caso te des cuenta de que no, es hora de reducir o eliminar gastos.

TAMBIÉN DEBES HACER

Para Luis Ormeño, jefe de Alianzas y Salud Financiera de Alfin Banco , es necesario que sumes los siguientes puntos a tu buen inicio financiero 2023:

♦Crea un fondo de ahorro. Ahorra siempre una parte de tu sueldo, no importa si es poco dinero. Esto te permitirá vivir más tranquilo porque podrás estar cubierto para una emergencia o imprevisto. Recuerda que, si no utilizas este ahorro, puedes gastarlo en unas vacaciones o comprar algo. No guardes el dinero bajo el colchón, es mejor ponerlo en una cuenta de ahorro que te permita ganar intereses. Te recomendamos empezar con el 10% de tus ingresos.

♦Analiza bien un posible endeudamiento. Si estás pensando en pedir un préstamo, debes analizar bien tu capacidad de endeudamiento. Así podrás asegurar tu tranquilidad y el mantenimiento de tus finanzas sanas. Si ya tomaste la decisión, cotiza las mejores alternativas y estudia bien el monto que necesitas, no te endeudes más de lo debido.

