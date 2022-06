El auge de las nuevas tecnologías ha incrementado los fraudes bancarios en nuestro país. Por eso, ahora escuchamos con más frecuencia que muchas personas pierden sus ahorros en segundos. Para evitar ser parte de esta estadística, los expertos del Banco de Comercio recomiendan lo siguiente:

1. NO ACEPTES AYUDA de extraños cuando retires dinero de cajeros automáticos. También asegúrate de que no haya objetos extraños en la ranura donde entra la tarjeta.

2. CUIDA TU TARJETA. No la pierdas de vista cuando pagues en algún establecimiento. Además, siempre cubre tu clave secreta al momento de digitarla en el POS. No seas confiado.

3. APRENDE A HABILITAR y deshabilitar las compras digitales de tu tarjeta. Esto evitará que los delincuentes puedan comprar por Internet. Activa ese servicio solo cuando requieras usarlo.

4. NO RESPONDAS LOS MENSAJES. El banco NO te contactará por redes sociales, correo, SMS o llamadas para solicitar: contraseñas, números de cuentas y/o tarjetas ni CVV (clave que está detrás de la tarjeta).

5. ASEGÚRATE DE ENTRAR A UNA WEB SEGURA. Comprueba que la conexión de la página web sea segura, para identificarla visualiza el símbolo de un candado de seguridad y desconfía si se inician descargas de archivos sin solicitarte autorización.

Economía: Tips para unas finanzas saludables en pareja

Una mala administración del dinero en casa puede generar muchas discusiones en la relación, incluso llegar a la separación. Para evitar estos problemas, los especialistas del ABC del Banco de Crédito del Perú , nos dicen cómo podemos llevar unas finanzas saludables con nuestras parejas:

♦EL DIÁLOGO ES LA BASE. Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

♦ELABOREN UN PRESUPUESTO JUNTOS. Este punto es importante, muchas parejas no se dan el tiempo para hacerlo y luego surgen las discusiones porque no saben en qué se fue el dinero o qué no contemplaron en sus gastos mensuales.

♦DEFINAN EL MONTO A APORTAR. Para establecer el monto con el que contribuirá cada uno es fundamental tener en cuenta el nivel de ingresos, por lo que dicha cantidad debe ir acorde a ello. Es mejor que dejen de lado el 50/50 que, a la larga, puede terminar perjudicando al que tiene ingresos menores.

♦DETERMINEN DÓNDE SE MANEJARÁN LAS CUENTAS. ¿Cuentas bancarias separadas, compartidas o mixtas? Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente para pagar todos los gastos acordados y, en paralelo, mantener sus propias cuentas para sus gastos personales.