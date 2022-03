Las transacciones y pagos online han aumentado en estos tiempos, por eso es fundamental tener cuidado al momento de realizarlos, pues no queremos que nuestro dinero vaya a parar en las ‘arcas’ de los ciberdelincuentes. Alejandra Gallegos, Head de Alianzas Comerciales Openpay Perú , nos brinda estos consejos:

1. UTILIZA UNA RED WIFI PRIVADA. Esto te permitirá tener mecanismos de navegación seguros para cifrar todos los datos que se usen en las transacciones. El wifi público te expone a robos cibernéticos o suplantaciones.

2. VERIFICA LA PÁGINA WEB. Antes de hacer la transacción, asegúrate de que la página web (tienda, proveedor o entidad bancaria) esté bien escrita. No debe faltarle ni sobrarle ninguna letra o número.

3. NO LE HAGAS CASO A LOS LINKS. Si te llegó un mensaje o correo con un link para ingresar y hacer el pago, ¡no lo hagas! Elimínalo e ingresa tú mismo la dirección web.

4. USA TU EQUIPO. No ingreses tus datos personales desde cualquier computadora, laptop, tablet o celular, haz todo lo posible para utilizar tus equipos personales porque no sabes si los dispositivos ajenos están intervenidos o tienen virus.

5. CIERRA SESIÓN Y CAMBIA CONTRASEÑAS. Hazlo con frecuencia, así los ciberdelincuentes no podrán apropiarse de tu información y dinero.

Economía: Tips para unas finanzas saludables en pareja

Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente. Foto: iStock.

Una mala administración del dinero en casa puede generar muchas discusiones en la relación, incluso llegar a la separación. Para evitar estos problemas, los especialistas del ABC del Banco de Crédito del Perú , nos dicen cómo podemos llevar unas finanzas saludables con nuestras parejas:

♦EL DIÁLOGO ES LA BASE. Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

♦ELABOREN UN PRESUPUESTO JUNTOS. Este punto es importante, muchas parejas no se dan el tiempo para hacerlo y luego surgen las discusiones porque no saben en qué se fue el dinero o qué no contemplaron en sus gastos mensuales.

♦DEFINAN EL MONTO A APORTAR. Para establecer el monto con el que contribuirá cada uno es fundamental tener en cuenta el nivel de ingresos, por lo que dicha cantidad debe ir acorde a ello. Es mejor que dejen de lado el 50/50 que, a la larga, puede terminar perjudicando al que tiene ingresos menores.

♦DETERMINEN DÓNDE SE MANEJARÁN LAS CUENTAS. ¿Cuentas bancarias separadas, compartidas o mixtas? Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente para pagar todos los gastos acordados y, en paralelo, mantener sus propias cuentas para sus gastos personales.

