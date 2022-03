Ahora que las mujeres manejan la economía del hogar, tienen un trabajo o lideran sus propios negocios, son empresarias, emprendedoras, tienen que aprender a manejar correctamente sus finanzas. Lo que se necesita es orden y disciplina para establecer y respetar el presupuesto mensual, y decirle ‘NO’ a los gastos hormiga. Aquí unos consejos para administrar bien el dinero:

1. SIN PRESUPUESTO NO HAY PARAÍSO. Es fundamental para llevar un buen orden y uso de nuestro dinero. Si no lo haces, llegarás al final de cada mes con las justas o con préstamos encima.

2. ANALIZA LOS GASTOS CON TU FAMILIA. A veces tomamos decisiones económicas sin consultar con los otros miembros y eso puede impactar negativamente en nuestro bolsillo. “Lo ideal son unas finanzas familiares planificadas en conjunto”, indica Walter Eyzaguirre, especialista en finanzas personales.

3. NO TE ENDEUDES SIN SENTIDO. Cuidado con usar la tarjeta de crédito o pedir préstamos para comprar o pagar cosas que no son necesarias. Puedes darte algunos ‘lujitos’, pero que sean planificados.

4. AHORRO ES PROGRESO. No necesitas guardar una cantidad fuerte, lo importante es ahorrar al menos el 5% de tu ingreso mensual o la cantidad que te sobre luego de cumplir con todo tu presupuesto.

5. GASTA MENOS COMPRANDO POR INTERNET. “Buscar ofertas por internet es una buena opción para generar ahorro, pues los comercios ofrecen precios especiales en algunas categorías por compras online”, recomienda Edgar Sulem, gerente de Medios de Pago & Pagos Digitales de BanBif.

Economía: Tips para unas finanzas saludables en pareja

Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente. Foto: iStock.

Una mala administración del dinero en casa puede generar muchas discusiones en la relación, incluso llegar a la separación. Para evitar estos problemas, los especialistas del ABC del Banco de Crédito del Perú , nos dicen cómo podemos llevar unas finanzas saludables con nuestras parejas:

♦EL DIÁLOGO ES LA BASE. Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

♦ELABOREN UN PRESUPUESTO JUNTOS. Este punto es importante, muchas parejas no se dan el tiempo para hacerlo y luego surgen las discusiones porque no saben en qué se fue el dinero o qué no contemplaron en sus gastos mensuales.

♦DEFINAN EL MONTO A APORTAR. Para establecer el monto con el que contribuirá cada uno es fundamental tener en cuenta el nivel de ingresos, por lo que dicha cantidad debe ir acorde a ello. Es mejor que dejen de lado el 50/50 que, a la larga, puede terminar perjudicando al que tiene ingresos menores.

♦DETERMINEN DÓNDE SE MANEJARÁN LAS CUENTAS. ¿Cuentas bancarias separadas, compartidas o mixtas? Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente para pagar todos los gastos acordados y, en paralelo, mantener sus propias cuentas para sus gastos personales.

