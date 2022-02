Terminó el primer mes del 2022 y si aún no puedes recuperarte de los gastos navideños, entonces significa que tienes problemas para reorganizar o balancear tus finanzas. “Si bien el 2021 ha sido un año de recuperación -en comparación al anterior-, no debemos dejar de controlar y/o reducir nuestros gastos, pues la economía en lo que resta del año aún es incierta y debemos estar preparados para afrontar cualquier escenario adverso”, indica Jair Alvarado, director de la Escuela de Negocios Internacionales de la UCV.

QUÉ HACER

♦REDUCE LAS CELEBRACIONES. Esto no quiere decir que no festejes cumpleaños, aniversarios o alguna fecha especial, solo debes buscar una manera diferente y económica de celebrarlos. Por ejemplo, en vez de salir a un restaurante con la familia, prepara una deliciosa cena en casa.

♦HAZ LA LISTA DE COMPRAS. ¡En serio, hazla! Esto te ayudará a no gastar de más en productos de primera necesidad. Para complementar este buen hábito, elabora también una lista de menú semanal, así sabrás qué cosas exactamente deberás comprar.

♦AHORRA EN SERVICIOS. Pídele a tu familia que reduzca gastos de luz, agua y otros servicios. Por ejemplo, pueden apagar las luces de los cuartos donde no estén, usar la lavadora con la carga completa, apagar la computadora y no dejarla en hibernación, o eliminar las suscripciones que no uses (Netflix, Spotify, Amazon Prime u otros).

Sabías que...

Modifica tu presupuesto del mes pasado y súmale las reducciones que puedes hacer. ¡Empieza hoy mismo, no dejes pasar más tiempo!

¿Sacarás una tarjeta de crédito? Toma en cuenta estos consejos

Si optas por una tarjeta con membresía, consulta cuál es el programa de recompensas o beneficios (millas para viajar, descuentos en tiendas o restaurantes, entre otros). También puedes solicitar una sin este pago mensual.

No elijas una tarjeta de crédito de oro, platinum o black solo por demostrar estatus, limítate a una que se adecúe a tu capacidad de pago mensual. Foto: iStock.

La tarjeta de crédito es una herramienta valiosa para fortalecer tu historial crediticio, siempre y cuando seas ordenado, responsable y prudente con ella. Si estás pensando en solicitar una, Christian Borja, gerente de Educación Financiera del ABC del BCP, te recomienda:

1. PREGÚNTATE PARA QUÉ LA NECESITAS. Por ejemplo, si quieres comprar algún electrodoméstico en varias cuotas, lo aconsejable es optar por un préstamo personal. Pero si el objetivo es hacer pagos regulares y mensuales para fortalecer tu historial crediticio, pues la tarjeta es una buena opción.

2. COMPARA LA TASA DE INTERÉS. Pregunta en las entidades financieras, pero fíjate principalmente en la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) y no tanto en la Tasa Efectiva Anual (TEA).

3. REVISA LA MEMBRESÍA. Si optas por una tarjeta con este pago anual, consulta cuál es el programa de recompensas o beneficios (millas para viajar, descuentos en tiendas o restaurantes, entre otros). También puedes solicitar una sin membresía.

4. NO TE FIJES EN EL ‘COLOR’ DE LA TARJETA. No elijas una de oro, platinum o black solo por demostrar estatus, limítate a una que se adecúe a tu capacidad de pago mensual.

5. CUIDADO CON LA LÍNEA DE CRÉDITO. No debe sobrepasar tu ingreso neto mensual porque luego tendrás problemas con los pagos.

SABÍAS QUE...

Recuerda hacer tu presupuesto mensual para saber cuánto dinero puedes destinar al pago de la tarjeta de crédito.

