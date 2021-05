Finanzas personales. Hace apenas dos días se festejó el Día de la Madre y si tu bolsillo quedó afectado por los detallitos que enviaste mediante el servicio de delivery, no te desesperes o empieces a decir que no llegarás a fin de mes.

Lo primero que debes hacer es ver cuánto dinero gastaste en el regalo y luego revisar tu presupuesto. Si ese dinero coincide con el monto extra que tenías para los gastos ocasionales, no hay problema. Todo lo demás se mantiene. Eso sí, ya no podrás darte un gustito más hasta fin de mes.

Sin embargo, si estabas con las justas, el Consultorio Financiero de Mibanco recomienda evitar lo siguiente:

Comprar almuerzo en la calle. Lleva tu táper al trabajo si haces labor presencial.

Tener enchufados todos los electrodomésticos sin usarlos. Desconéctalos antes de dormir, eso hará que el recibo de luz baje.

Adquirir productos de marcas muy caras. Los supermercados venden las ‘marcas blancas’, que tienen un costo menor a las comerciales. Prueba con ellas.

Saltarse y no respetar la lista de compras. Limítate solo a coger lo que tienes en tu lista y realmente necesitas. Las galletitas, chocolates, gaseosas, piqueítos pueden esperar.

Tomar taxi para ir a todos lados. Levántate más temprano y usa el transporte público. De ser posible, mejor no salgas mucho de casa.

BUEN CONSEJO

No lleves mucho dinero cuando hagas las compras de alimentos, así no te verás tentado a gastar de más. Además, no olvides hacer la lista de los productos que necesitas antes de salir de casa.

Prestar dinero a un familiar o amigo cercano es un tema muy delicado que puede terminar en enemistades y resentimientos. Por eso, los expertos en finanzas personales recomiendan evitar este tipo de situaciones en todo momento. Sin embargo, si no tienes más remedio que acceder a esa petición, debes tomar en cuenta lo siguiente:

1. Evalúa cuál será el destino final de ese dinero. Si es para cubrir una necesidad primaria o algunos gastos de emergencia, tendría una justificación razonable. Pero si es para un gasto superfluo, es mejor que lo pienses bien.

2. No arriesgues tu bienestar financiero. Hay posibilidades de que no vuelvas a ver ese dinero, por eso presta solo la platita que, de cierta manera, te sobre. Es decir, aquella que no esté destinada para ciertos pagos.

3. Organiza un plan. En un papel especifica el monto que estás prestando, las fechas (días exactos) de pago y los cobros extras que habrá si no cumple con lo pactado. Firmen ambos el documento y guárdalo, pues será un aval para ti.

4. Monitorea la forma de pago. Días antes de cumplirse la fecha de pago envíale un mensaje, puede ser por WhatsApp, recordándole cuándo es el próximo abono.

Es tu dinero

Si la persona no te paga en el tiempo acordado, no sientas vergüenza de preguntarle qué pasó. Es tu dinero y tú le hiciste un favor.