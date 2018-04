Economía del hogar: Aprende a distribuir tu sueldo [FOTOS]

Se habla mucho de elaborar un presupuesto mensual para mejorar la economía familiar, pero ¿sabes qué variables debes considerar y cuánto dinero debes destinar a cada una? Puede que no, por eso, Carlos Ferreyros, experto en finanzas de Prestamype, te enseña a distribuir tus ingresos basándote, por ejemplo, en el sueldo mínimo (930 soles).

Son cinco variables fijas e importantes que debes emplear

1. Alquiler de vivienda o pago de hipoteca. Lo recomendable es que no pase del 30 % (279 soles) de tu ingreso. Si no pagas alquiler o hipoteca, destina este monto a otro rubro, como educación o ahorro.

2. Servicios (luz, agua...). Los gastos para estos servicios deberían ser menores al 10 % (93 soles).

3. Alimentación doméstica (incluye artículos relacionados con el hogar). Destina en promedio el 20 % (186 soles) de tu remuneración mensual.

4. Transporte (básicamente público). Trata de gastar en movilidad no más del 15 % (139.50 soles).

5. Ahorro. Para poder realizar compras no presupuestadas, viajes, o gastos de emergencia es indispensable contar con un ‘guardadito’ y este debe ser al menos el 10 % (93 soles) de tu salario.



Ropa, cuidado personal, entretenimiento, etc. El margen que debemos destinar a estos gastos es del 15 % (139.50 soles) en promedio. Si queda un sobrante al terminar el mes, súmalo a tus ahorros.

Ponte metas económicas (comprar un artefacto, irte de viaje, estudiar) para que ahorres con motivación y seas más responsable.

