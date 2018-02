POR: MARITZA LLANOS



En unos días comenzará el año escolar y con él surgen algunos gastos fijos que, muchas veces, no son considerados importantes. Grave error. Estos también deben ser incluidos en tu presupuesto mensual para que no llegues ahorcado a fin de mes y estés recurriendo a la tarjeta de crédito o los préstamos. El educador financiero Jaime Terán te dice cuáles son estos gastos:





* Transporte. Pregúntate si tu hijo irá en movilidad escolar o en transporte público, y si tú lo acompañarás o irá solo. Saca un monto aproximado.



* Loncheras. Tu engreído tiene que llevar su refrigerio todos los días, por lo que deberás agregar a tu lista del mercado algunos productos más, como yogur, variedad de frutas y pan de molde, entre otros.



* Pensiones. La mensualidad escolar no varía, debe ir tal cual.



*Materiales extras. Tu niño necesitará a lo largo del año comprar algunos útiles o materiales para cumplir con sus tareas. Calcula un monto de dinero para gastarlo cuando sea necesario.





RECOMENDACIONES



* Si estás enviándole su refrigerio, entonces ya no le des propina para que se compre algo en el colegio. Sería un doble gasto.



* Si ves que el dinero no te va a alcanzar, vuelve a revisar tu presupuesto y elimina o reduce algunos gastos no tan esenciales.

+DATOS



Si tu hijo se gradúa a fines de este año, ve guardando un pequeño monto de dinero cada mes para que puedas cubrir ese gasto extra sin afectar tu bolsillo.