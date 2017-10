Economía familiar: ¿Cómo sobrevivir con un solo ingreso en la familia?

En la actualidad, papá y mamá trabajan para cubrir todas las necesidades del hogar. Sin embargo, aún hay familias que viven con un solo ingreso mensual. Esto no significa que pasarán carencias, sino que deben llevar un mejor control de sus gastos. ¿Cómo? El economista Juan Carlos Ocampo nos da prácticos consejos:

1. Elabora y maneja un presupuesto familiar equilibrado, esto te ayudará a gastar en función al dinero que percibes cada mes y evitar compras excesivas.



2. Aléjate de los ‘gastos hormiga’ (galletas, gaseosas, dulces) y lleva solo el dinero necesario a tu trabajo.



3. No compres muebles o electrodomésticos, mejor arregla los que tienes siempre que la reparación cueste menos que adquirir uno nuevo.



4. Olvida la idea de comprar algo por su apariencia o porque tu vecino o compañero de trabajo lo tiene.



5. Repara los caños malogrados y desconecta los aparatos que no utilices, así el pago de recibos disminuirá.



6. No dejes que los alimentos se malogren o caduquen, siempre revisa la refrigeradora y la despensa.

BUENA OPCIÓN

Busca otras fuentes de ingreso dependiendo de lo que sabes hacer. Por ejemplo, puedes preparar chocotejas, alfajores o tortas y ofrecerlos a tus familiares, compañeros de trabajo o a través del Facebook.

Agradecimiento: www.mundonegocio.pe.