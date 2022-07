Un ahorrista informado toma mejores decisiones, entiende de riesgos y sabe cómo construir sus saldos y diversificar monedas. En la práctica es usual que las familias tengan cuentas de ahorros en ambas monedas y mantengan un mix de ahorros, siempre observando las señales del mercado para definir el plazo y volumen, según Alfredo Marín, Sub Gerente de Productos Minoristas de BanBif.

Si la persona decide ahorrar en soles, dólares o un mix, debe tomar en cuenta, cuál es la expectativa del tipo de cambio en el futuro, si seguirá siendo su precio determinado por la oferta y demanda, impacto de la situación política, el flujo de las remesas por exportaciones, la inflación de la moneda local, la tasa de interés en soles, el plazo por el que piensa ahorrar, etc. Por eso, a continuación te mostramos las ventajas y desventajas de guardar tu platita en dólares:

VENTAJAS

1. Activo refugio. Cuando el poder adquisitivo del sol cae (inflación) las personas toman otra moneda y en Perú es usual el dólar antes que el euro, yen, pesos u otra. El dólar es de uso frecuente.

2. Amplia aceptación mundial. Si se necesita invertir fuera de Perú, adquirir un bien, enviar dinero a un familiar, un hijo a estudiar, ir de turismo, etc., no puedes enviar soles, porque en otros países no es de uso corriente, necesitas una moneda de amplia aceptación y hoy es el dólar.

3. Libre tenencia. En Perú la compra, venta, tenencia, transmisión por herencia, donación, etc. es libre y eso permite que la persona en ejercicio de su libertad decida tener dólares.

DESVENTAJAS

1. Conversión. No en todos los comercios lo aceptan o no todos te pagan un valor de mercado, por tanto debe pasar por un proceso de cambio a soles para usarlo.

2. Oferta y demanda. El precio de este activo depende del tipo de cambio, que por su naturaleza es variable, suele fluctuar entre rangos no amplios cuando no hay sobresaltos en asuntos económicos y políticos.

3. Tasa de interés. La tasa que remunera el ahorro en soles suele ser mejor que en dólares, esto debido a varios factores entre ellos el mayor nivel de encaje bancario y la menor demanda para créditos.