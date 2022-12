A menudo, el cáncer y su tratamiento pueden provocar efectos secundarios sexuales. Estos pueden ser físicos o emocionales. La sexóloga Patricia Espinoza explica que es importante evitar las relaciones sexuales sin protección o el embarazo durante el tratamiento contra esta patología. +

“Su pareja puede enfermarse por la quimioterapia u otros fármacos en su cuerpo y el tratamiento puede afectar gravemente a un bebé en gestación. Hable con su médico acerca de la prevención del embarazo y de mantener a su media naranja segura”, explica.

Para la especialista enfrentar esos problemas juntos puede fortalecer la relación. Aconseja que es importante conversar con su pareja sobre las inquietudes y desafíos entre ustedes. Pueden buscar ayuda con un consejero médico.





Si está soltero

Tener citas y encontrar una pareja podría ser importante si usted es soltero. Sin embargo, el cáncer y tratamiento pueden provocar cambios físicos y emocionales que afectan su energía e interés en las citas y el sexo. También podría sentir que no es usted mismo, que no se ve bien o que ya no tiene nada que ofrecer a una posible pareja.

Espinoza recomienda pensar positivamente sobre usted. Por ejemplo, haga una lista de las grandes cualidades que ofrece a una posible pareja. También informe a sus amigos y familiares que usted está listo para tener citas. Pídales que lo conecten con gente que podría ser compatible.

Pruebe una actividad nueva, únase a un grupo de música, deporte o lo que más le guste. Y, por último, piense cómo responderá al rechazo, si en caso le ocurre. Sin embargo, no tema y siga adelante.

Busque ayuda

Es posible que usted no quiera decirle de inmediato sobre su cáncer a la persona con la que está saliendo. Tómese su tiempo y no se estrese. Algunas personas tienen problemas persistentes con la sexualidad, y algunos de ellos podrían durar toda la vida.

Durante la quimioterapia, la fatiga u otros efectos secundarios, incluidos los niveles hormonales, pueden reducir tu interés en el sexo. Busque otra forma de demostrar su amor. Es posible que usted o su pareja queden embarazadas durante la intimidad, es probable que su médico elija un método anticonceptivo confiable.





