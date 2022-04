‘Por qué la vida no me premia y a los demás sí’, ‘el mundo está en mi contra’ o ‘estoy harta de todo’, son frases que muchas personas suelen repetir a diario, sin darse cuenta de que se están desgastando emocionalmente y pueden caer en la depresión, estrés, ansiedad, negativismo, pesimismo e incertidumbre.

Para la psicóloga y psicoterapeuta Rosa Tenazoa, quejarse de la vida todo el tiempo indica que algo no está bien en nuestro interior y eso hace que no podamos disfrutar el ahora a plenitud . “El diálogo interno es normal, pero se convierte en un problema cuando empezamos a cuestionarnos de todo y eso afecta nuestro estado emocional, pues la queja nunca será la solución”, alerta la especialista.

QUÉ HACER

♦Primero detecta si te quejas todo el día. Es normal hacerlo en algún momento, pero cuando es constante se convierte en un problema.

♦Luego identifica qué temas te producen las quejas (casa, salud, trabajo, familia, amor). Trata de ser lo más específico posible. Por ejemplo, si te molesta la familia, pregúntate: ¿es un miembro de la familia?, ¿es toda tu familia? Así encontrarás una solución.

♦Si no puedes resolverlo tú mismo, busca la ayuda de un especialista, es esencial que aprendas a disfrutar lo que tienes ahora.

SABÍAS QUE...

A veces la queja es una conducta aprendida. Tal vez la hemos escuchado desde pequeños de los padres, de algún familiar o de otras personas.

Bienestar: Cosas que debes alejar de tu cama para un buen descanso

Hay ciertos hábitos que resultan un gran obstáculo para tener un sueño reparador. Experto recuerda que en el dormitorio no se come ni se trabaja, además brinda otras recomendaciones.

Para tener un descanso reparador de ocho horas es necesario retirar todo aquello que pueda perturbarlo. Foto: iStock.

Si te estás preguntando por qué tienes dificultades para conciliar el sueño, quizá debas estar teniendo cosas en tu cuarto que te imposibilitan el descanso. “La cama es para descansar y para la vida en pareja. Ahí no se trabaja, no se come. Si haces todo en tu cama, cuando quieras dormir no te dará sueño”, señala Frank Villarreal, especialista en sueño de la Clínica Ricardo Palma.

El experto indica que para tener un descanso reparador de ocho horas es necesario retirar todo aquello que pueda perturbarlo, y nos hace una lista de esos objetos:

1. Dispositivos electrónicos. Las tablets, los televisores, las computadoras y los celulares, por la luz azul que irradian nos mantienen despiertos más tiempo.

2. Relojes analógicos. No todos los modelos son negativos. Los que realmente tenemos que sacar del cuarto son los que más suenan, con el sonido típico del tictac. Los digitales en ocasiones pueden iluminar demasiado la habitación.

3. Inciensos. En vez de tenerlos allí echando humo toda la noche, lo más recomendable es rociar lociones especiales a las sábanas y almohadas.

4. Comida. Tampoco es lo ideal tener restos de comida, así como recargar el lugar con cuadros o afiches. Una habitación sencilla y con menos decoración y adornos, siempre será un mejor espacio para dormir.

SABÍAS QUE...

Un sueño deficiente provocará falta de concentración y distracción a corto plazo, y a largo plazo, problemas de hipertensión y cardiovasculares.

