‘La belleza está en la espontaneidad, en lo natural y en ser uno mismo’. Esta frase siempre la recuerda Geraldinee Espinoza, una joven de 20 años que se ha convertido en la directora del Miss Lima Sur-Villa El Salvador, certamen que elegirá a su reina el 8 de noviembre. Pese a su corta edad, tiene la experiencia necesaria para dirigir a las candidatas y lograr que cada una se dé cuenta de su gran belleza natural. A diferencia de otros concursos, en este se han eliminado estereotipos, por ejemplo, el peso o el desfile en traje de baño. Más bien quiere empoderar a la mujer a través de talleres de imagen integral (automaquillaje, modelaje en pasarela, bienestar físico y emocional).

Geraldinee, estás innovando en los certámenes de belleza.

Mi objetivo es formar reinas completas y empoderadas. Quiero que las chicas sean conscientes de su belleza interna y externa. En este concurso no hacemos casting, la que desee puede participar porque todas podemos llegar a alzar una corona, es cuestión de decisión, disciplina y motivación.

Preparan a las chicas con varios talleres.

En el concurso tenemos tres categorías: Teen (13-17 años), misses (18-26 años) y señoras (27-45). Queremos que las candidatas estén bien preparadas, por eso les brindamos muchos talleres porque varias de ellas no han tenido la oportunidad de llevar, por ejemplo, modelaje en pasarela, postura o automaquillaje.

Pese a tu corta edad, tienes experiencia en el mundo del modelaje.

Empecé a los 13 años, pero de modo profesional a los 15. Desde muy chiquita me gustaron las pasarelas y siempre decía que algún día sería modelo. En el colegio, cuando me veían pasar me decían: ‘Ahí viene la modelo’ (risas). Lo decían porque siempre tenía mi uniforme limpio, mi cabello bien recogido y mi postura al caminar era muy marcada. Llevé talleres, pero luego yo misma seguí aprendiendo y ahora comparto esos conocimientos con las demás chicas.

Ahora, ¿cómo te sientes enseñando?

Muy feliz, ellas aprenden de mí y yo de ellas. Espero participar pronto en un concurso de belleza, quien sabe el Miss Perú (se sonroja).

Brindan variedad de talleres a todas las participantes del certamen. Foto: Allengino Quintana / Trome.

También quieres formar tu propia agencia de imagen integral…

Ese es otro de mis objetivos, sé que lo lograré, pero poco a poco. Ahorita estoy estudiando Psicología, carrera que también me está ayudando a comprender mejor a las chicas. Por ejemplo, algunas mamitas se sienten mal porque no pueden arreglarse solas o no pueden caminar bien en la pasarela. Hablo con ellas y les explico que sí pueden hacerlo, solo tienen que tener paciencia y entusiasmo.

El certamen elegirá a su reina el 8 de noviembre. Foto: Allengino Quintana / Trome.

